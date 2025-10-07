Рейтинг лучших и худших авто: опрос водителей

Водители назвали худшие и лучшие авто в эксплуатации
В опросе британского журнала What Car? в этом году приняли участие 32 493 владельца автомобилей, которые поделились своим опытом использования 227 моделей и впечатлениями за последние два года. При этом важным было не только количество неисправностей, но и их серьезность для водителя.
Об этом написала Interia.
Самые надежные авто
Бесспорным победителем стал Hyundai i10, ни один владелец которого не сообщил ни об одной неисправности. Hyundai Santa Fe, также достиг идеального 100% балла удовлетворенности. Его хвалят за качество отделки и долговечность, даже при требовательном семейном использовании. Toyota GR Yaris и Kia EV3 также показали отличные результаты.
Результаты, близкие к 100% были достигнуты автомобилями Porsche Macan, Toyota RAV4 и Aygo X, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc и Mini.
А тройку самых надежных брендов сформировали Honda, Mini и Suzuki.
Самые проблемные машины
С другой стороны рейтинга находятся те автомобили, которые не только ломались, но и нуждались в ремонте больше недели.
Список начинается с кроссовера Nissan Juke. Самыми распространенными поломками были 12-вольтовый аккумулятор, двигатель и компоненты топливной системы, причем более 64% из них длились дольше недели.
Вторым в печально известном списке является Volkswagen Tiguan. Хотя все неисправности были устранены бесплатно (по гарантии), 41% из них требовали обслуживания автомобиля не менее недели. Наиболее проблемной оказалась мультимедийная система, кузов, тормоза и электроника.
Третьим самым проблемным автомобилем стал Kia Sportage. О неполадках заявили 54% респондентов, которые страдали от неполадок с двигателем, трансмиссией, электроникой и тормозами. В половине этих случаев автомобиль пришлось оставлять в ремонтной мастерской более недели.
