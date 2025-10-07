Рейтинг лучших и худших авто: опрос водителей

2023 Hyundai i10 Фото: exchangeandmart.co.uk

В опросе британского журнала What Car? в этом году приняли участие 32 493 владельца автомобилей, которые поделились своим опытом использования 227 моделей и впечатлениями за последние два года. При этом важным было не только количество неисправностей, но и их серьезность для водителя.

Самые надежные авто

Бесспорным победителем стал Hyundai i10, ни один владелец которого не сообщил ни об одной неисправности. Hyundai Santa Fe, также достиг идеального 100% балла удовлетворенности. Его хвалят за качество отделки и долговечность, даже при требовательном семейном использовании. Toyota GR Yaris и Kia EV3 также показали отличные результаты.

Результаты, близкие к 100% были достигнуты автомобилями Porsche Macan, Toyota RAV4 и Aygo X, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc и Mini.

А тройку самых надежных брендов сформировали Honda, Mini и Suzuki.

Самые проблемные машины

С другой стороны рейтинга находятся те автомобили, которые не только ломались, но и нуждались в ремонте больше недели.

Список начинается с кроссовера Nissan Juke. Самыми распространенными поломками были 12-вольтовый аккумулятор, двигатель и компоненты топливной системы, причем более 64% из них длились дольше недели.

Вторым в печально известном списке является Volkswagen Tiguan. Хотя все неисправности были устранены бесплатно (по гарантии), 41% из них требовали обслуживания автомобиля не менее недели. Наиболее проблемной оказалась мультимедийная система, кузов, тормоза и электроника.

Третьим самым проблемным автомобилем стал Kia Sportage. О неполадках заявили 54% респондентов, которые страдали от неполадок с двигателем, трансмиссией, электроникой и тормозами. В половине этих случаев автомобиль пришлось оставлять в ремонтной мастерской более недели.