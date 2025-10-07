Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Авто Водители назвали худшие и лучшие авто в эксплуатации

Водители назвали худшие и лучшие авто в эксплуатации

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:45
Рейтинг лучших и худших авто: опрос водителей
2023 Hyundai i10 Фото: exchangeandmart.co.uk

В опросе британского журнала What Car? в этом году приняли участие 32 493 владельца автомобилей, которые поделились своим опытом использования 227 моделей и впечатлениями за последние два года. При этом важным было не только количество неисправностей, но и их серьезность для водителя.

Об этом написала Interia.

Реклама
Читайте также:

Самые надежные авто

Бесспорным победителем стал Hyundai i10, ни один владелец которого не сообщил ни об одной неисправности. Hyundai Santa Fe, также достиг идеального 100% балла удовлетворенности. Его хвалят за качество отделки и долговечность, даже при требовательном семейном использовании. Toyota GR Yaris и Kia EV3 также показали отличные результаты.

Результаты, близкие к 100% были достигнуты автомобилями Porsche Macan, Toyota RAV4 и Aygo X, Opel Grandland, Volkswagen T-Roc и Mini.

А тройку самых надежных брендов сформировали Honda, Mini и Suzuki.

Также читайте:

Механики назвали авто, которые чаще всего бывают в мастерских

Почему лучшие подержанные авто продают немецкие пенсионеры

Лучшие подержанные автомобили, которые устойчивы к коррозии

Самые проблемные машины

С другой стороны рейтинга находятся те автомобили, которые не только ломались, но и нуждались в ремонте больше недели.

Список начинается с кроссовера Nissan Juke. Самыми распространенными поломками были 12-вольтовый аккумулятор, двигатель и компоненты топливной системы, причем более 64% из них длились дольше недели.

Вторым в печально известном списке является Volkswagen Tiguan. Хотя все неисправности были устранены бесплатно (по гарантии), 41% из них требовали обслуживания автомобиля не менее недели. Наиболее проблемной оказалась мультимедийная система, кузов, тормоза и электроника.

Третьим самым проблемным автомобилем стал Kia Sportage. О неполадках заявили 54% респондентов, которые страдали от неполадок с двигателем, трансмиссией, электроникой и тормозами. В половине этих случаев автомобиль пришлось оставлять в ремонтной мастерской более недели.

рейтинг авто электрокары Porsche автомобиль Volkswagen електромобиль Honda Nissan Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации