Почему стоит купить подержанное авто у немецкого пенсионера

2013-2018 Mercedes B180 (W246)

Годами машина, принадлежавшая немецкому пенсионеру, была самой желанной на рынке подержанных автомобилей. Авто может быть не самым новым, но всегда хорошо ухоженным, обслуженным и имеет небольшой пробег. Как найти такое?

Об этом написал Auto Swiat.

Шансы на покупку

Немецкое Центральное управление регистрации и осмотра транспортных средств (CEPIK) приводит данные об авто, которыми владеют люди старшего возраста. Шансы купить подержанный автомобиль, которым владеет опытный владелец, являются весьма значительными.

Из примерно 43 582 000 легковых авто, зарегистрированных в Германии на частных лиц, 36,1%, или примерно 17 800 000 единиц, принадлежат водителям в возрасте не менее 60 лет.

Для сравнения, люди в возрасте до 30 лет владеют лишь 5,9% автомобилей. Стоит также отметить, что доля старших автомобилистов растет из года в год, тогда как младших — нет.

Популярные бренды

Среди марок с наибольшей долей пользователей в возрасте от 60 лет в первой десятке есть шесть японских и только две немецких. При этом, по данным Федерального управления дорожного движения (KBA), из 486 786 автомобилей Suzuki, зарегистрированных в Германии, 246 505 принадлежат водителям старше 60 лет.

Любимой моделью самых старших пользователей является городской автомобиль Suzuki Splash (69% в возрастной группе 60+), тогда как среди младших водителей достаточно популярной является Suzuki Swift (14,8% владельцев моложе 30). Практически все модели и поколения автомобилей этой марки имеют как минимум половину своих владельцев в самой высокой возрастной группе.

Для сравнения, из примерно 5 100 000 владельцев Mercedes примерно 2 100 000 старше 60 лет (41,29%). Впрочем, портфолио бренда также включает автомобили, которые трудно найти в руках кого-то, кроме пенсионеров. Лучшим примером является Mercedes B180 (W246), которым владеют 77% водителей старше 60. Подобные результаты наблюдаются и среди Opel Meriva и Volkswagen Golf Plus.

Конечно, есть автомобили, которые молодые люди не могут себе позволить. Например, в Германии только 1,66% Porsche управляют люди моложе 30 лет. Этот бренд преимущественно для состоятельных пенсионеров - процент владельцев 60+ составляет около 39%.

Владение авто водителями 60+