Чому варто купити вживане авто у німецького пенсіонера

2013-2018 Mercedes B180 (W246) Фото: exchangeandmart.co.uk

Роками машина, що належала німецькому пенсіонеру, була найбажанішою на ринку вживаних автомобілів. Авто може бути не найновішим, але завжди добре доглянутим, гарно обслуговуваним та має невеликий пробіг. Як знайти таке?

Про це написав Auto Swiat.

Шанси на купівлю

Німецьке Центральне управління реєстрації та огляду транспортних засобів (CEPIK) наводить данні про авто, якими володіють люди старшого віку. Шанси купити вживаний автомобіль, яким володіє досвідчений власник, є досить значними.

З приблизно 43 582 000 легкових авто, зареєстрованих у Німеччині на приватних осіб, 36,1%, або приблизно 17 800 000 одиниць, належать водіям віком щонайменше 60 років.

Для порівняння, люди віком до 30 років володіють лише 5,9% автомобілів. Варто також зазначити, що частка старших автомобілістів зростає з року в рік, тоді як молодших — ні.

Популярні бренди

Серед марок з найбільшою часткою користувачів віком від 60 років у першій десятці є шість японських та лише дві німецьких. При цьому, за даними Федерального управління дорожнього руху (KBA), з 486 786 автомобілів Suzuki, зареєстрованих у Німеччині, 246 505 належать водіям старше 60 років.

Улюбленою моделлю найстарших користувачів є міський автомобіль Suzuki Splash (69% у віковій групі 60+), тоді як серед молодших водіїв досить популярною є Suzuki Swift (14,8% власників молодших за 30). Практично всі моделі та покоління автомобілів цієї марки мають щонайменше половину своїх власників у найвищій віковій групі.

Для порівняння, з приблизно 5 100 000 власників Mercedes приблизно 2 100 000 старші за 60 років (41,29%). Втім, портфоліо бренду також включає автомобілі, які важко знайти в руках когось, окрім пенсіонерів. Найкращим прикладом є Mercedes B180 (W246), яким володіють 77% водіїв старше 60. Подібні результати спостерігаються й серед Opel Meriva та Volkswagen Golf Plus.

Звичайно, є автомобілі, які молоді люди не можуть собі дозволити. Наприклад, у Німеччині лише 1,66% Porsche керують люди молодші 30 років. Цей бренд переважно для заможних пенсіонерів — відсоток власників 60+ становить близько 39%.

Володіння авто водіями 60+