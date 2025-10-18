Відео
Головна Авто Дворічне гібридне авто з пробігом, яке варто купити

Дворічне гібридне авто з пробігом, яке варто купити

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:35
Оновлено: 09:35
Яке дворічне гібридне авто з пробігом варто купити
2023 Toyota RAV4 Hybrid Фото: caranddriver.com

Купівля вживаного автомобіля — це розумне фінансове рішення, адже новий автомобіль втрачає близько 20% вартості вже протягом першого року. Toyota відома своєю високою надійністю та доступністю, що робить її моделі, особливо гібриди, ідеальним вибором на вторинному ринку.

Про це написав Top Speed.

2023 Toyota RAV4 Hybrid

RAV4 є одним з найпопулярніших кросоверів на ринку. Купівля гібридної моделі 2023 року дозволяє отримати надійний, практично ідентичний новому, автомобіль зі значною знижкою. Це авто (HEV) ідеально балансує між стандартною бензиновою версією та підзарядним гібридом (PHEV).

Повнопривідний автомобіль оснащений 2,5-літровим 4-циліндровим гібридним двигуном (таким же, як й у моделі 2025 року), який розвиває 176 к.с. та 221 Нм крутного моменту. Його максимальна буксирувальна здатність становить 794 кг.

Однією з ключових переваг гібридного RAV4 є його паливна ефективність.

  • Комплектація Woodland пропонує змішану витрату палива 6,36 літра на 100 км та забезпечує загальний запас ходу на одному баку 863 км.
  • Решта комплектацій є ще більш економними, пропонуючи змішану витрату палива 5,88 літра на 100 км та величезний запас ходу до 933 км.

Стандартне оснащення

Toyota традиційно пропонує багато стандартних функцій:

  • 8-дюймовий екран (з можливістю оновлення до 10,5 дюймів), сумісність з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto.
  • 12,3-дюймовий багатофункціональний інформаційний дисплей.
  • Численні практичні відсіки та відділення для зберігання речей.

Попри жорстку конкуренцію з боку таких моделей, як Honda CR-V Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid та Kia Sportage Hybrid, саме RAV4 Hybrid залишається лідером продажів у цьому сегменті.

авто автомобіль гібрид Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
