Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найдешевші плагін-гібридні кросовери з найбільшим запасом ходу

Найдешевші плагін-гібридні кросовери з найбільшим запасом ходу

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:30
Оновлено: 15:30
Найдешевші кросовери PHEV з найбільшим електричним запасом ходу
2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid Фото: greencarreports.com

Гібридні електромобілі з підзарядкою (PHEV) поєднують можливість коротких поїздок на електротязі з перевагами традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Щоб допомогти водіям, які шукають доступний та економічний транспорт, експерти проаналізували найкращі кросовери PHEV 2025 року за запасом електричного ходу.

Про це написав InsideEVs.

Реклама
Читайте також:

Як складали рейтинг

Найкращі кросовери PHEV 2025 року пропонують достатній електричний запас ходу, що дозволяє більшість щоденних поїздок виконувати без використання бензину. Однак важливо регулярно заряджати акумулятор, інакше паливна економічність значно знижується, що нівелює перевагу переплати за гібрид.

Для складання рейтингу найкращих доступних гібридних кросоверів з підзарядкою була встановлена максимальна ціна у 50 000 доларів. Це обмеження виключає деякі моделі з більшим електричним запасом ходу, які часто коштують значно дорожче та недоступні для широкого загалу. Список було сформовано на основі даних EPA з FuelEconomy.gov.

Також читайте:

Скільки реально служить акумулятор плагін-гібридного авто

Найнадійніший японський гібридний кросовер сьогодні

Прихована проблема, яку мають усі гібридні автомобілі

Рейтинг витривалих PHEV

  • 2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: запас ходу 68 км. Гібрид має лише на 5 км менший запас ходу на електротязі порівняно з Prius PHEV та забезпечує комбіновану витрату палива 2,5 л/100 км, пропонуючи при цьому просторий сімейний салон.
  • 2025 Mitsubishi Outlander PHEV: запас ходу 61 км. Цей 7-місний кросовер забезпечує щедрий вантажний простір та комбіновану витрату пального 3,68 л/100 км.
  • 2025 Ford Escape PHEV: запас ходу 60 км. Повністю електричний режим забезпечує акумулятор на 14,4 кВт-год. В гібридному режимі авто витрачає пальне на рівні 2,33 л/100 км.
  • 2026 Kia Sportage Plug-in Hybrid: запас ходу 53 км. Оновлений Sportage продовжує тенденцію Kia впроваджувати сміливий, футуристичний дизайн та досягає середньої витрати пального 2,83 л/100 км після ввімкнення бензинового двигуна.
  • 2025 Alfa Romeo Tonale: запас ходу 53 км. Компактний кросовер має продуктивність (285 к.с. та 440 Нм) та загальну паливну економічність 3,05 л/100 км, розганяючись від 0 до 100 км/год лише за 6,2 секунди.
  • 2025 Dodge Hornet PHEV: запас ходу 53 км. Використовуючи ту ж платформу, що й Tonale, гібрид видає 288 к.с. та 519 Нм крутного моменту, розганяючись від 0 до 100 км/год лише за 5,6 секунди при ефективності 3,05 л/100 км.
  • 2025 Kia Niro PHEV: запас ходу 53 км. Вирізняється доступною початковою ціною (35 935 доларів) та пропонує три варіанти силових агрегатів.
  • 2026 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid: запас ходу 51 км. Чудовий варіант сімейного кросовера, який забезпечує паливну ефективність 3,05 л/100 км після ввімкнення бензинового двигуна.
  • 2026 Kia Sorento Plug-In Hybrid: запас ходу 48 км. Sorento є одним з найбільших та найдорожчих кросоверів у списку, який пропонує повний привід, 12,3-дюймовий сенсорний екран та силовий агрегат потужністю 261 к.с. та 366 Нм крутного моменту.

авто Ford Mitsubishi ціни автомобіль гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації