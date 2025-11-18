Найдешевші кросовери PHEV з найбільшим електричним запасом ходу

Найдешевші плагін-гібридні кросовери з найбільшим запасом ходу
Гібридні електромобілі з підзарядкою (PHEV) поєднують можливість коротких поїздок на електротязі з перевагами традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Щоб допомогти водіям, які шукають доступний та економічний транспорт, експерти проаналізували найкращі кросовери PHEV 2025 року за запасом електричного ходу.
Як складали рейтинг
Найкращі кросовери PHEV 2025 року пропонують достатній електричний запас ходу, що дозволяє більшість щоденних поїздок виконувати без використання бензину. Однак важливо регулярно заряджати акумулятор, інакше паливна економічність значно знижується, що нівелює перевагу переплати за гібрид.
Для складання рейтингу найкращих доступних гібридних кросоверів з підзарядкою була встановлена максимальна ціна у 50 000 доларів. Це обмеження виключає деякі моделі з більшим електричним запасом ходу, які часто коштують значно дорожче та недоступні для широкого загалу. Список було сформовано на основі даних EPA з FuelEconomy.gov.
Рейтинг витривалих PHEV
- 2025 Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: запас ходу 68 км. Гібрид має лише на 5 км менший запас ходу на електротязі порівняно з Prius PHEV та забезпечує комбіновану витрату палива 2,5 л/100 км, пропонуючи при цьому просторий сімейний салон.
- 2025 Mitsubishi Outlander PHEV: запас ходу 61 км. Цей 7-місний кросовер забезпечує щедрий вантажний простір та комбіновану витрату пального 3,68 л/100 км.
- 2025 Ford Escape PHEV: запас ходу 60 км. Повністю електричний режим забезпечує акумулятор на 14,4 кВт-год. В гібридному режимі авто витрачає пальне на рівні 2,33 л/100 км.
- 2026 Kia Sportage Plug-in Hybrid: запас ходу 53 км. Оновлений Sportage продовжує тенденцію Kia впроваджувати сміливий, футуристичний дизайн та досягає середньої витрати пального 2,83 л/100 км після ввімкнення бензинового двигуна.
- 2025 Alfa Romeo Tonale: запас ходу 53 км. Компактний кросовер має продуктивність (285 к.с. та 440 Нм) та загальну паливну економічність 3,05 л/100 км, розганяючись від 0 до 100 км/год лише за 6,2 секунди.
- 2025 Dodge Hornet PHEV: запас ходу 53 км. Використовуючи ту ж платформу, що й Tonale, гібрид видає 288 к.с. та 519 Нм крутного моменту, розганяючись від 0 до 100 км/год лише за 5,6 секунди при ефективності 3,05 л/100 км.
- 2025 Kia Niro PHEV: запас ходу 53 км. Вирізняється доступною початковою ціною (35 935 доларів) та пропонує три варіанти силових агрегатів.
- 2026 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid: запас ходу 51 км. Чудовий варіант сімейного кросовера, який забезпечує паливну ефективність 3,05 л/100 км після ввімкнення бензинового двигуна.
- 2026 Kia Sorento Plug-In Hybrid: запас ходу 48 км. Sorento є одним з найбільших та найдорожчих кросоверів у списку, який пропонує повний привід, 12,3-дюймовий сенсорний екран та силовий агрегат потужністю 261 к.с. та 366 Нм крутного моменту.
