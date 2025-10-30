Цей японський гібридний кросовер визнаний найнадійнішим у 2025 році

2025 Lexus UX 300h Фото: caranddriver.com

Сучасний кросовер став для багатьох улюбленим сімейним автомобілем, в якому надійність важливіша за потужність. На цьому ринку японські бренди домінують, а Lexus UX 300h 2025 року виділяється особливо — компактний гібридний кросовер отримав високі оцінки власників та експертів.

Якість та надійність

Lexus UX 300h швидко став лідером у преміальному компактному сегменті. Власники та автоексперти цінують його за:

вдосконалений гібридний силовий агрегат;

бездоганну якість збірки;

зручні для міста розміри.

UX створено для сучасних міських водіїв, які потребують спритного керування, високої посадки та низької витрати пального. При цьому автомобіль успадкував увагу Lexus до деталей та надійність гібридної системи Toyota.

Аналітики JD Power оцінили надійність поточної моделі на 85/100. Експерти RepairPal дали бренду Lexus 4 з 5 зірок. За прогнозами, вартість технічного обслуговування UX 300h протягом перших 10 років володіння приблизно на 40% нижча, ніж у середньому для розкішних кросоверів.

Ефективна інженерія

Lexus UX 2025 року побудований на вдосконаленій модульній платформі. Конструкція мінімізує механічне навантаження, забезпечуючи жорсткість та знижений шум у салоні.

Гібридний силовий агрегат (2-літрова система) запозичений від Toyota Prius та Corolla Cross Hybrid, що гарантує ефективність. Дизайн кузова та шасі доповнено покращеннями аеродинаміки, що сприяє тихій їзді та паливній економічності.

Lexus UX 300h є найбільш міським кросовером бренду. Аналітики підтверджують, що гібриди Lexus стабільно перевершують конкурентів у сегменті за надійністю, а власники відзначають мінімальні проблеми, пов'язані переважно з електронікою, а не з трансмісією.