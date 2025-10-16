ТОП-10 найдовговічніших автомобілів світу: там лише японці

2025 Toyota Sequoia Фото: Toyota

Портал iSeeCars роками вивчає автомобільний ринок та створив рейтинг найдовговічніших транспортних засобів, які найімовірніше проїдуть понад 400 000 км. Щоб забезпечити коректність дослідження, фахівці проаналізували дані 174 000 000 авто.

Про це повідомив Interia.

Витривалі машини

Найдовговічнішим автомобілем визнано повнорозмірний позашляховик Toyota Sequoia. Ймовірність досягнення ним пробігу 400 000 км становить 39,1% (порівняно із середнім показником по ринку 4,8%). Два інші місця на пʼєдесталі також зайняли моделі Toyota — 4Runner (32,9%) та гібридний Highlander (31%).

Загалом у першій десятці лідирують автомобілі Toyota (17,8%). Lexus, ще один представник тієї ж групи, посів друге місце (12,8%). Замикає п'єдестал японський бренд Honda (10,8%).

У рейтингу 25 найвитриваліших автомобілів лише Chevrolet Silverado 1500 (13 місце), Chevrolet Suburban (16) та GMC Sierra 1500 (18) не є продуктами японських брендів. Решту місць посіли автомобілі від Toyota, Lexus, Honda, Acura та Nissan.

Десять найдовговічніших авто