ТОП-10 самых долговечных автомобилей мира: там только японцы

В ТОП-10 самых долговечных авто мира только японцы
Портал iSeeCars годами изучает автомобильный рынок и создал рейтинг самых долговечных транспортных средств, которые скорее всего проедут более 400 000 км. Чтобы обеспечить корректность исследования, специалисты проанализировали данные 174 000 000 авто.
Об этом сообщил Interia.
Выносливые машины
Самым долговечным автомобилем признан полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia. Вероятность достижения им пробега 400 000 км составляет 39,1% (по сравнению со средним показателем по рынку 4,8%). Два других места на пьедестале также заняли модели Toyota — 4Runner (32,9%) и гибридный Highlander (31%).
Всего в первой десятке лидируют автомобили Toyota (17,8%). Lexus, еще один представитель той же группы, занял второе место (12,8%). Замыкает пьедестал японский бренд Honda (10,8%).
В рейтинге 25 самых выносливых автомобилей только Chevrolet Silverado 1500 (13 место), Chevrolet Suburban (16) и GMC Sierra 1500 (18) не являются продуктами японских брендов. Остальные места заняли автомобили от Toyota, Lexus, Honda, Acura и Nissan.
Десять самых долговечных авто
- Toyota Sequoia: 39,1%
- Toyota 4Runner: 32,9%
- Toyota Highlander Hybrid: 31%
- Toyota Tundra: 30%
- Lexus IS: 27,5%
- Toyota Tacoma: 25,3%
- Toyota Avalon: 18,9%
- Lexus GX: 18,3%
- Lexus RX Hybrid: 17%
- Honda Ridgeline: 14,7%
