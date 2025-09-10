Найгірший двигун на автомобілях Lexus з пробігом

2006 Lexus GS 300 Фото: caranddriver.com

Lexus має давню репутацію надійного бренду, що поєднує європейську розкіш з перевіреними технологіями Toyota. Але навіть його автомобілі не завжди були абсолютно безпроблемними, коли йдеться про двигуни.

Рік ганьби

Найгіршим двигуном Lexus вважається 3-літровий V6 3GR-FSE, який встановлювався на Lexus GS 300 2006 року випуску (також мотор пропонувався на окремих моделях Toyota Crown та Mark X). Цей силовий агрегат, що розвивав 245 к.с. та крутний момент 312 Нм, випускався лише один рік.

Головною проблемою 3GR-FSE став дефектний датчик тиску палива. Ця несправність могла пошкодити ущільнення й спричинити витік пального, що значно підвищувало ризик загоряння автомобіля.

Хоча Lexus ініціював відкличну кампанію, це не розвʼязало всіх проблем. Як і багато сучасних агрегатів з безпосереднім упорскуванням, 3GR-FSE був схильний до накопичення вуглецю, що призводило до підвищеної витрати оливи й, у деяких випадках, до передчасного виходу двигуна з ладу.

Швидке реагування

Вже у 2007 році Lexus GS 300 замінили на модель GS 350 з 3,5-літровим двигуном 2GR-FSE V6, що видавав 303 к.с. Він був не лише потужнішим, а й набагато надійнішим, завдяки чому залишався в лінійці Lexus понад десять років.

Цей факт зробив модель GS 300 2006 року ще менш привабливою для покупців, які здебільшого віддавали перевагу надійнішому наступнику.