Головна Авто Що означає індикатор VSC на автомобілях Toyota та Lexus

Що означає індикатор VSC на автомобілях Toyota та Lexus

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:00
Індикатор VSC на автомобілях Toyota та Lexus: що він означає
Індикатор VSC. Фото: urbsgarage.com

Сучасні автомобілі Toyota та Lexus зазвичай переповнені багатьма недооціненими технічними функціями безпеки. Можливо, однією з найважливіших на борту є VSC — система контролю стійкості автомобіля.

Про це повідомив Jalopnik.

Що таке VSC

Система допомагає водієві зберегти контроль над авто за поганих умов руху, наприклад, на слизьких дорогах або під час об'їзду перешкоди. VSC працює, автоматично застосовуючи гальмівний тиск до певних коліс, а також може зменшувати потужність двигуна. Це допомагає запобігти заносу та втраті контролю, коли зчеплення з дорогою обмежене.

Якщо на приладовій панелі індикатор VSC починає блимати, це означає, що система активно працює. Наприклад, якщо водій наїжджає на калюжу або занадто швидко робить різкий поворот, система втручається, стабілізуючи автомобіль. Індикатор зникне, щойно авто знову стане стабільним та керованим.

Якщо індикатор VSC світиться постійно, значить водій вимкнув систему вручну, за допомогою кнопки, яка зазвичай знаходиться біля перемикача передач.

Коли попереджувальний індикатор не гасне, а водій не вимикав систему, це означає, що вона не працює, й час звернутися до механіка. VSC складна та заплутана — без допомоги фахівця відновити її не вдасться. 

Навіщо вимикати VSC

Систему можна вимкнути, якщо авто застрягло в багнюці, піску або снігу, позаяк VSC обмежує пробуксовування коліс, що може запобігти продовженню руху.

Вимкнувши систему, колеса можуть вільно обертатися, даючи можливість розгойдати автомобіль. Після розвʼязання проблеми варто знову увімкніть VSC, щоб відновити безпечне керування.

авто поради автомобіль безпека Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
