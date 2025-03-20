Що робити, коли зʼявляється коло зі знаком оклику на приладовій панелі авто

Індикатор гальм. Фото: motoringassist.com

Будь-який водій буде нервуватися, якщо побачить на приладовій панелі автомобіля незнайомий попереджувальний індикатор. Усі їх запам’ятати дуже важко, але потрібно розуміти значення хоча б найпоширеніших сигнальних ламп.

Про це повідомив Slash Gear.

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Потенційна небезпека

Якщо водій бачить червоне попереджувальне світло, це означає, що автомобіль має серйозну, потенційно небезпечну проблему, й власнику слід зупинитися, та негайно звернутися по допомогу.

Одним із попереджувальних індикаторів, який потребує негайної уваги, є червоне коло зі знаком оклику. Цей символ є лампою гальмування, і це один із найважливіших сигналів.

Що означає індикатор

Перш ніж робити будь-які висновки щодо проблеми, спочатку треба перевірити чи не намагався водій рушити з місця з увімкненим стоянковим гальмом, яке може спровокувати загоряння попереджувальної лампи. Якщо стоянкове гальмо не залучено, виною цьому щось інше.

Сигнальна лампа не вказує, що саме не так з гальмами, але деякі поширені проблеми включають:

зношені гальмівні колодки або диски;

низький рівень гальмівної рідини;

проблеми з антиблокувальною гальмівною системою (ABS).

Коли ABS не працює, керувати автомобілем можна цілком безпечно. Втім, якщо водій не може точно визначити проблему з гальмами, краще зупинитися, викликати евакуатор та якнайшвидше попросити механіка оглянути машину.

Раніше ми писали, як часто потрібно міняти гальмівні колодки та диски на авто. Також пояснювали, чому індикатор DPF на панелі авто має напружити водія.