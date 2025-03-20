Что делать, когда появляется круг с восклицательным знаком на приборной панели авто

Индикатор тормозов. Фото: motoringassist.com

Любой водитель будет нервничать, если увидит на приборной панели автомобиля незнакомый предупредительный индикатор. Все их запомнить очень трудно, но нужно понимать значение хотя бы самых распространенных сигнальных ламп.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Потенциальная опасность

Если водитель видит красный предупредительный свет, это означает, что автомобиль имеет серьезную, потенциально опасную проблему, и владельцу следует остановиться, и немедленно обратиться за помощью.

Одним из предупредительных индикаторов, который требует немедленного внимания, является красный круг с восклицательным знаком. Этот символ является лампой торможения, и это один из важнейших сигналов.

Что означает индикатор

Прежде чем делать какие-либо выводы по проблеме, сначала надо проверить не пытался ли водитель тронуться с места с включенным стояночным тормозом, который может спровоцировать загорание предупредительной лампы. Если стояночный тормоз не задействован, виной этому что-то другое.

Сигнальная лампа не указывает, что именно не так с тормозами, но некоторые распространенные проблемы включают:

изношенные тормозные колодки или диски;

низкий уровень тормозной жидкости;

проблемы с антиблокировочной тормозной системой (ABS).

Когда ABS не работает, управлять автомобилем можно вполне безопасно. Впрочем, если водитель не может точно определить проблему с тормозами, лучше остановиться, вызвать эвакуатор и как можно быстрее попросить механика осмотреть машину.

Ранее мы писали, как часто нужно менять тормозные колодки и диски на авто. Также объясняли, почему индикатор DPF на панели авто должен напрячь водителя.