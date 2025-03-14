Що робити, коли на панелі авто загоряється індикатор DPF

Індикатор сажневого фільтра. Фото: the-dpf-doctor.com

В авто на приладових панелях містяться різноманітні індикатори, які сигналізують, як працюють важливі елементи машини. Одним з них є лампочка сажневого фільтра (DPF — Diesel Particulate Filter) — коли вона загоряється, панікувати зарано, не завжди навіть потрібно зупиняти транспортний засіб, але є нюанси.

Про це написав ZUBR.

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Що таке сажневий фільтр

Сажневий фільтр встановлюється в дизельних автомобілях для зменшення викидів шкідливих часток, що утворюються під час згоряння пального. Його основна функція — затримувати мікроскопічні частинки сажі, запобігаючи їх потраплянню в атмосферу. Проте з часом фільтр накопичує ці частки, що може призвести до засмічення. Для розвʼязання цієї проблеми застосовують процес регенерації, під час якого накопичена сажа спалюється при високій температурі.

Що робити з індикатором DPF

Індикатор DPF вказує на необхідність регенерації фільтра. У такому випадку важливо не зупиняти автомобіль, а продовжувати рух з певними умовами. Експерти радять підтримувати швидкість не менш як 60 км/год протягом 15-20 хвилин, а оберти двигуна мають бути в межах 2000-2500 об/хв. Це створить оптимальні умови для ефективної регенерації фільтра.

Якщо ігнорувати DPF

Якщо водій не звертає уваги на загоряння індикатора та не створює необхідні умови для регенерації, фільтр заблокується. Це спричинить зниження потужності двигуна, підвищення витрат пального та навіть переведення мотора в аварійний режим. У такій ситуації знадобиться допомога фахівців для примусової регенерації або заміни фільтра, що може виявитися витратним.

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