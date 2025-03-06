Яка нова функція в авто дратує водіїв найбільше

Система має попередити водія. Фото: brake.org.uk

В історії автопрому вже були випадки, коли новітні технології знаходять відповідь на проблему, яку вони самі ж недавно створили. Адже спочатку в автомобілях з’явилися планшет на приладовій панелі, а після цього — ADDW (Advanced Driver Distraction Warning) — удосконалена система попередження про відволікання уваги водія.

Про це написав Auto Swiat.

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Що таке ADDW

Ця система є обов’язковим обладнанням для нових моделей автомобілів з липня 2024 року, а з липня 2026 року вона буде обов’язковим для всіх нових проданих автомобілів, навіть тих, які випустили раніше.

ADDW враховує час водіння та повторювані, хаотичні маневри водія, які можуть свідчити про те, що він втомився або сонний. А також відстежує увагу водія в режимі реального часу за допомогою вдосконалених датчиків, камер та штучного інтелекту.

Система активується на швидкості 20 км/год та має реагувати на неуважність водія не пізніше ніж за 6 секунд. За понад 50 км/год достатньо відвести погляд від дороги (наприклад, на екран планшета) на 3,5 секунди, щоб отримати відповідне візуальне та, на жаль, гучне дратівливе акустичне попередження: "Дивіться вперед!"

Як його вимкнути

Звичайно, ADDW можна вимкнути, але зазвичай це досить напружує. Треба сісти в машину, завести двигун та почати клацати: спершу вимкнути асистент швидкості, а потім асистент пильності.

Якщо заклеїти камеру пластиром, ато залежно від автомобіля на екрані з’являється або жовта іконка, яка показує про системну несправність або час від часу з’являється напис (наприклад, у Toyota) з пропозицією сісти вище, тому що обличчя невидиме для системи. На щастя, ці повідомлення не супроводжуються звуками.

При цьому можливо вимкнути лише попередження, а не всю систему. Якщо аварія сталася через те, що водій відволікся на планшет, встановленим на заводі на панелі приладів автомобіля, система EDR (чорний ящик) обов’язково занотує цю інформацію. Й хоча виробник авто сам створив систему, яка відвертає від дороги, саме водій винен, що використовував її під час руху.

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