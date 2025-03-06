Какая новая функция в авто раздражает водителей больше всего

Система должна предупредить водителя. Фото: brake.org.uk

В истории автопрома уже были случаи, когда новейшие технологии находят ответ на проблему, которую они сами же недавно создали. Ведь сначала в автомобилях появились планшет на приборной панели, а после этого — ADDW (Advanced Driver Distraction Warning) — усовершенствованная система предупреждения об отвлечении внимания водителя.

Об этом написал Auto Swiat.

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Что такое ADDW

Эта относительно новая система является обязательным оборудованием для новых моделей автомобилей с июля 2024 года, а с июля 2026 года она будет обязательным для всех новых проданных автомобилей, даже тех, которые выпустили раньше.

ADDW учитывает время вождения и повторяющиеся, хаотичные маневры водителя, которые могут свидетельствовать о том, что он устал или сонный. А также отслеживает внимание водителя в режиме реального времени с помощью усовершенствованных датчиков, камер и искусственного интеллекта.

Система активируется на скорости 20 км/ч и должна реагировать на невнимательность водителя не позднее чем через 6 секунд. При более 50 км/ч достаточно отвести взгляд от дороги (например, на экран планшета) на 3,5 секунды, чтобы получить соответствующее визуальное и, к сожалению, громкое раздражающее акустическое предупреждение: "Смотрите вперед!"

Как его выключить

Конечно, ADDW можно выключить, но обычно это довольно напрягает. Надо сесть в машину, завести двигатель и начать щелкать: сначала выключить ассистент скорости, а затем ассистент бдительности.

Если заклеить камеру пластырем, то в зависимости от автомобиля на экране появляется либо желтая иконка, которая показывает о системной неисправности или время от времени появляется надпись (например, у Toyota) с предложением сесть выше, потому что лицо невидимо для системы. К счастью, эти сообщения не сопровождаются звуками.

При этом можно отключить только предупреждение, а не всю систему. Если авария произошла из-за того, что водитель отвлекся на планшет, установленным на заводе на панели приборов автомобиля, система EDR (черный ящик) обязательно запишет эту информацию. И хотя производитель авто сам создал систему, которая отвлекает от дороги, именно водитель виноват, что использовал ее во время движения.

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