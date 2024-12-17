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Что такое антистатические ремни и почему их убрали с авто

17 декабря 2024 06:04
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Антистатические ремни — зачем они нужны и почему их нет на новых авто
Антистатический ремень. Фото: ubuy.com.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Антистатические ремни, свисающие сзади автомобиля, были привычным зрелищем еще 30 лет назад, но сегодня их уже не встретить на дорогах. Почему они исчезли из современных легковушек, хотя никому не нравится чувствовать удар электричества после прикосновения к металлическому элементу машины.

Об этом написал Auto Swiat.

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Принцип действия антистатики

Ремень, прикрепленный к металлической части автомобиля, свисает, касаясь земли, так что все собранное статическое электричество сбрасывается на дорогу.

Теоретически такой гаджет полезен, потому что при движении автомобиль естественным образом накапливает заряды на своем корпусе, а ремень разряжает их на землю в соответствии со своим предназначением.

Имеет ли ремень смысл

Кузов автомобиля — не единственное место, где скапливаются электрические заряды. Источником накопления частиц также может являться одежда любого пассажира в автомобиле. Ситуация особенно утомляет зимой, когда люди надевают несколько слоев одежды, что на фоне сухого воздуха в салоне вызывает скачок заряда, к чему бы человек не прикоснулся. Поэтому даже если ремень прицепить к автомобилю, неприятный эффект останется.

Как избавиться от статического электричества

Следует носить одежду, которая не генерирует статическое электричество. Также некоторые водители рекомендуют прикоснуться к кузову автомобиля перед тем, как заходить в салон или выходить из него.

Поэтому использование ремня в легковом автомобиле не приносит ожидаемых результатов, а его крепление имеет смысл на подержанных автомобилях по эстетическим соображениям или для максимально правдивого воспроизведения прошлого.

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