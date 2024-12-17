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Що таке антистатичні ремені та чому їх прибрали з авто

17 грудня 2024 06:04
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Антистатичні ремені — навіщо вони потрібні й чому їх нема на нових авто
Антистатичний ремінь. Фото: ubuy.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Антистатичні ремені, які звисають ззаду автомобіля, були звичним видовищем ще 30 років назад, але сьогодні їх вже не зустріти на дорогах. Чому вони зникли з сучасних легковиків, хоча нікому не подобається відчувати удар електрики після дотику до металевого елемента машини.

Про це написав Auto Swiat.

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Принцип дії антистатика

Ремінь, прикріплений до металевої частини автомобіля, звисає, торкаючись землі, так що вся зібрана статична електрика скидається на дорогу.

Теоретично такий гаджет корисний, тому що під час руху автомобіль природним чином накопичує заряди на своєму корпусі, а ремінь розряджає їх на землю відповідно до свого призначення.

Чи має ремінь сенс

Кузов автомобіля — не єдине місце, де накопичуються електричні заряди. Джерелом накопичення частинок також може бути одяг будь-якого пасажира в автомобілі. Ситуація особливо втомлює взимку, коли люди надягають кілька шарів одягу, що на тлі сухого повітря в салоні викликає стрибок заряду до чого б людина не доторкнулася. Тому, навіть якщо ремінь причепити до автомобіля, неприємний ефект залишиться.

Як позбутися статичної електрики

Варто носити одяг, який не генерує статичну електрику. Також деякі водії рекомендують доторкнутися до кузова автомобіля перед тим, як заходити в салон, або виходити з нього.

Тому використання ременя в легковому автомобілі не приносить очікуваних результатів, а його кріплення має сенс на старих автомобілях з естетичних міркувань або для максимально правдивого відтворення минулого.

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