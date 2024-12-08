Чому сучасні автомобілі втратили довговічність — причини проблем з надійністю

Ремонт автомобіля. Фото: freepik.com

Якщо винести за дужки окремі марки та моделі авто, які ставлять та оновлюють рекорди пробігу без капітального ремонту основних вузлів та агрегатів, то більшість сучасних машин не мають репутації довговічних транспортних засобів. Багато автомобілів стають непридатними для експлуатації одразу після закінчення гарантійного терміну.

Чому так відбувається, написав UAMotors.

Читайте також:

Маркетингові стратегії

Якщо раніше автовиробники боролися за покупця, спираючись на надійність машин, то наразі вони намагаються випускати більше нових моделей, щоб забезпечити постійні продажі. Якість поступилася новизні.

Вага автомобілів

Компанії намагаються зменшити вагу транспортних засобів, через це змінам піддаються основні вузли агрегатів, зокрема мотори. Чавунні елементи змінюють на алюмінієві, термін служби яких значно нижчий.

Здешевлення виробництва

Для виготовлення машин використовують не лише доступніші матеріали для обробки, але й багато в чому намагаються замінити метал на пластик.

Підміна агрегатів

На сучасні машини встановлюють менш довговічні роботизовані коробки передач та варіатори замість класичних автоматів. Попри те, що вони економніші, термін їхньої служби значно нижчий.

Раніше ми писали, чи справді Toyota може проїхати понад 800 000 кілометрів. Також експерти назвали автомобілі, які розорять своїх власників за 10 років.