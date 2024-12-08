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Почему современные автомобили стали недолговечными

8 декабря 2024 12:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему современные автомобили потеряли долговечность — причины проблем с надежностью.
Ремонт автомобиля. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Если вынести за скобки отдельные марки и модели авто, которые ставят и обновляют рекорды пробега без капитального ремонта основных узлов и агрегатов, большинство современных машин не имеют репутации долговечных транспортных средств. Многие автомобили становятся непригодными сразу после окончания гарантийного срока.

Почему так происходит, написал UAMotors.

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Если раньше автопроизводители боролись за покупателя, опираясь на надежность машин, то сейчас они пытаются выпускать больше новых моделей, чтобы обеспечить постоянные продажи. Качество уступило новизне.

Вес автомобилей

Компании пытаются снизить вес транспортных средств, поэтому изменениям подвергаются основные узлы агрегатов, в частности моторы. Чугунные элементы меняют на алюминиевые, срок службы которых значительно ниже.

Удешевление производства

Для изготовления машин используют не только более доступные отделочные материалы, но и во многом пытаются заменить металл на пластик.

Подмена агрегатов

На современные машины устанавливают менее долговечные роботизированные коробки и вариаторы вместо классических автоматов. Несмотря на то, что они более экономные, их срок службы значительно ниже.

Ранее мы писали, действительно ли Toyota может проехать более 800 000 километров. Также эксперты назвали автомобили, которые разорят своих владельцев за 10 лет.

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