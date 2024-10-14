Шість автомобільних проблем, які не варто намагатися розв'язати самостійно

Ремонт автомобіля. Фото: heartautocare.com

Сьогодні, коли в Інтернеті можна знайти масу відео з серії "зроби сам", спокуса виправити неполадки у своєму автомобілі самостійно може бути великою. Проте важливо задуматися, чи варто ризикувати.

Ремонти, які категорично не варто виконувати самому назвали експерти GOBankingRates.

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Гальмівна система

Хоча заміна гальм може здаватися простим завданням, засновниця Car Coach Reports Лорен Фікс, наполегливо радить залишати це професіоналам.

"Позаяк гальмівна система є критично важливою для безпеки, не варто ризикувати", — зазначає вона.

Діагностика двигуна

Можливо, вас спокушає ідея самостійно виявити причину загоряння індикатора "перевірте двигун". Однак Фікс наполегливо рекомендує звернутися до надійної майстерні.

"Цей індикатор може свідчити про проблеми, що призводять до 40% втрати пального", — попереджає вона.

Двигун та трансмісія

Зміни у двигуні або трансмісії потребують відповідного досвіду. При чому бажано звертатися лише до сертифікованих техніків ASE.

"Ці ремонти слід залишити кваліфікованим спеціалістам. Це точно не для новачків", – говорить Фікс.

Лобове скло

Власник компанії Vista Glass Річ Мейн, зазначає, що спроби ремонту лобового скла самостійно часто призводять до катастрофічних наслідків.

"Я бачив, як один клієнт намагався усунути тріщину суперклеєм, а в результаті довелося замінювати все скло. Це обійшлося йому в 500 доларів", — сказав він.

Кондиціонер

Це складний агрегат, ремонт якого потребує спеціальних знань та інструментів.

Засновник компанії EVhype Роб Діллан, рекомендує не намагатися ремонтувати їх самостійно, адже це може призвести до серйозних проблем, таких як витік охолоджувального агента.

Професійне обслуговування коштує від 150 доларів, тоді як невдалий самостійний ремонт може призвести до значно більших витрат.

Ремінь ГРМ

Заміна ременя ГРМ — це ще один з ремонтів, який не варто намагатися виконати самостійно. Невірна установка може призвести до серйозних пошкоджень двигуна.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.