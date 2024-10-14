Шесть автомобильных проблем, которые не стоит пытаться решать самостоятельно

Ремонт автомобиля. Фото: heartautocare.com

Сегодня, когда в Интернете можно найти массу видео из серии "сделай сам", соблазн устранить неполадки в своем автомобиле самостоятельно может быть велик. Однако важно задуматься, стоит ли рисковать.

Ремонты, которые категорически не следует выполнять самому, назвали эксперты GOBankingRates.

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Тормозная система

Хотя замена тормозов может казаться простой задачей, основательница Car Coach Reports Лорен Фикс настоятельно советует оставлять это профессионалам.

"Поскольку тормозная система критически важна для безопасности, не стоит рисковать", — отмечает она.

Диагностика двигателя

Возможно, вас соблазняет идея самостоятельно обнаружить причину возгорания индикатора "проверьте двигатель". Однако Фикс настоятельно рекомендует обратиться в надежную мастерскую.

"Этот индикатор может свидетельствовать о проблемах, приводящих к 40% потере горючего", — предупреждает она.

Двигатель и трансмиссия

Изменения в двигателе или трансмиссии требуют соответствующего опыта. Причем желательно обращаться только к сертифицированным техникам ASE.

"Эти ремонты следует оставить квалифицированным специалистам. Это точно не для новичков", — говорит Фикс.

Лобовое стекло

Владелец компании Vista Glass Рич Мэйн отмечает, что попытки ремонта лобового стекла самостоятельно часто приводят к катастрофическим последствиям.

"Я видел, как один клиент пытался устранить трещину суперклеем, а в результате пришлось заменять все стекло. Это обошлось ему в 500 долларов", — сказал он.

Кондиционер

Это сложный агрегат, ремонт которого требует специальных знаний и инструментов.

Основатель компании EVhype Роб Диллан, рекомендует не пытаться ремонтировать их самостоятельно, ведь это может привести к серьезным проблемам, таким как утечка охлаждающего агента.

Профессиональное обслуживание стоит от 150 долларов, в то время как неудачный самостоятельный ремонт может привести к значительно большим затратам.

Ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ — это еще один из ремонтов, который не стоит пытаться выполнить самостоятельно. Неправильная установка может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.