Шесть автомобильных проблем, которые не стоит пытаться решать самостоятельно

Шесть неисправностей в авто, которые никогда не стоит чинить своими силами
Сегодня, когда в Интернете можно найти массу видео из серии "сделай сам", соблазн устранить неполадки в своем автомобиле самостоятельно может быть велик. Однако важно задуматься, стоит ли рисковать.
Ремонты, которые категорически не следует выполнять самому, назвали эксперты GOBankingRates.
Тормозная система
Хотя замена тормозов может казаться простой задачей, основательница Car Coach Reports Лорен Фикс настоятельно советует оставлять это профессионалам.
"Поскольку тормозная система критически важна для безопасности, не стоит рисковать", — отмечает она.
Диагностика двигателя
Возможно, вас соблазняет идея самостоятельно обнаружить причину возгорания индикатора "проверьте двигатель". Однако Фикс настоятельно рекомендует обратиться в надежную мастерскую.
"Этот индикатор может свидетельствовать о проблемах, приводящих к 40% потере горючего", — предупреждает она.
Двигатель и трансмиссия
Изменения в двигателе или трансмиссии требуют соответствующего опыта. Причем желательно обращаться только к сертифицированным техникам ASE.
"Эти ремонты следует оставить квалифицированным специалистам. Это точно не для новичков", — говорит Фикс.
Лобовое стекло
Владелец компании Vista Glass Рич Мэйн отмечает, что попытки ремонта лобового стекла самостоятельно часто приводят к катастрофическим последствиям.
"Я видел, как один клиент пытался устранить трещину суперклеем, а в результате пришлось заменять все стекло. Это обошлось ему в 500 долларов", — сказал он.
Кондиционер
Это сложный агрегат, ремонт которого требует специальных знаний и инструментов.
Основатель компании EVhype Роб Диллан, рекомендует не пытаться ремонтировать их самостоятельно, ведь это может привести к серьезным проблемам, таким как утечка охлаждающего агента.
Профессиональное обслуживание стоит от 150 долларов, в то время как неудачный самостоятельный ремонт может привести к значительно большим затратам.
Ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ — это еще один из ремонтов, который не стоит пытаться выполнить самостоятельно. Неправильная установка может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.
Читайте Новини.LIVE!