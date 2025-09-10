Видео
Что означает индикатор VSC на автомобилях Toyota и Lexus

Что означает индикатор VSC на автомобилях Toyota и Lexus

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:00
Индикатор VSC на автомобилях Toyota и Lexus: что он означает
Индикатор VSC. Фото: urbsgarage.com

Современные автомобили Toyota и Lexus обычно переполнены многими недооцененными техническими функциями безопасности. Возможно, одной из самых важных на борту является VSC — система контроля устойчивости автомобиля.

Об этом сообщил Jalopnik.

Что такое VSC

Система помогает водителю сохранить контроль над авто при плохих условиях движения, например, на скользких дорогах или при объезде препятствия. VSC работает, автоматически применяя тормозное давление к определенным колесам, а также может уменьшать мощность двигателя. Это помогает предотвратить занос и потерю контроля, когда сцепление с дорогой ограничено.

Если на приборной панели индикатор VSC начинает мигать, это означает, что система активно работает. Например, если водитель наезжает на лужу или слишком быстро делает резкий поворот, система вмешивается, стабилизируя автомобиль. Индикатор исчезнет, как только авто снова станет стабильным и управляемым.

Если индикатор VSC светится постоянно, значит водитель выключил систему вручную, с помощью кнопки, которая обычно находится возле переключателя передач.

Когда предупредительный индикатор не гаснет, а водитель не выключал систему, это означает, что она не работает, и время обратиться к механику. VSC сложная и запутанная — без помощи специалиста восстановить ее не удастся.

Зачем выключать VSC

Систему можно выключить, если авто застряло в грязи, песке или снегу, поскольку VSC ограничивает пробуксовку колес, что может предотвратить продолжение движения.

Выключив систему, колеса могут свободно вращаться, давая возможность раскачать автомобиль. После решения проблемы стоит снова включить VSC, чтобы восстановить безопасное управление.

Автор:
Максим Сайгак
Автор:
Максим Сайгак
