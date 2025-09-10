Видео
Худший двигатель на подержанных автомобилях Lexus

Худший двигатель на подержанных автомобилях Lexus

ru
Дата публикации 10 сентября 2025 17:30
Худший двигатель на автомобилях Lexus с пробегом
2006 Lexus GS 300 Фото: caranddriver.com

Lexus имеет давнюю репутацию надежного бренда, сочетающего европейскую роскошь с проверенными технологиями Toyota. Но даже его автомобили не всегда были абсолютно беспроблемными, когда речь идет о двигателях.

Об этом написал Slash Gear.

Быстрое реагирование

Уже в 2007 году Lexus GS 300 заменили на модель GS 350 с 3,5-литровым двигателем 2GR-FSE V6, который выдавал 303 л.с. Он был не только мощнее, но и гораздо надежнее, благодаря чему оставался в линейке Lexus более десяти лет.

Этот факт сделал модель GS 300 2006 года еще менее привлекательной для покупателей, которые в основном отдавали предпочтение более надежному преемнику.

ремонт авто советы автомобиль Мотор двигатель Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
