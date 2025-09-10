Худший двигатель на автомобилях Lexus с пробегом

2006 Lexus GS 300 Фото: caranddriver.com

Lexus имеет давнюю репутацию надежного бренда, сочетающего европейскую роскошь с проверенными технологиями Toyota. Но даже его автомобили не всегда были абсолютно беспроблемными, когда речь идет о двигателях.

Об этом написал Slash Gear.

Год позора

Худшим двигателем Lexus считается 3-литровый V6 3GR-FSE, который устанавливался на Lexus GS 300 2006 года выпуска (также мотор предлагался на отдельных моделях Toyota Crown и Mark X). Этот силовой агрегат, развивавший 245 л.с. и крутящий момент 312 Нм, выпускался всего один год.

Главной проблемой 3GR-FSE стал дефектный датчик давления топлива. Эта неисправность могла повредить уплотнения и вызвать утечку топлива, что значительно повышало риск возгорания автомобиля.

Хотя Lexus инициировал отзывную кампанию, это не решило всех проблем. Как и многие современные агрегаты с непосредственным впрыском, 3GR-FSE был подвержен накоплению углерода, что приводило к повышенному расходу масла и, в некоторых случаях, к преждевременному выходу двигателя из строя.

Быстрое реагирование

Уже в 2007 году Lexus GS 300 заменили на модель GS 350 с 3,5-литровым двигателем 2GR-FSE V6, который выдавал 303 л.с. Он был не только мощнее, но и гораздо надежнее, благодаря чему оставался в линейке Lexus более десяти лет.

Этот факт сделал модель GS 300 2006 года еще менее привлекательной для покупателей, которые в основном отдавали предпочтение более надежному преемнику.