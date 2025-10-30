Этот японский гибридный кроссовер признан самым надежным в 2025 году

2025 Lexus UX 300h Фото: caranddriver.com

Современный кроссовер стал для многих любимым семейным автомобилем, в котором надежность важнее мощности. На этом рынке японские бренды доминируют, а Lexus UX 300h 2025 года выделяется особенно — компактный гибридный кроссовер получил высокие оценки владельцев и экспертов.

Об этом написал Top Speed.

Реклама

Читайте также:

Качество и надежность

Lexus UX 300h быстро стал лидером в премиальном компактном сегменте. Владельцы и автоэксперты ценят его за:

Реклама

усовершенствованный гибридный силовой агрегат;

безупречное качество сборки;

удобные для города размеры.

UX создан для современных городских водителей, которые требуют ловкого управления, высокой посадки и низкого расхода топлива. При этом автомобиль унаследовал внимание Lexus к деталям и надежность гибридной системы Toyota.

Аналитики JD Power оценили надежность текущей модели на 85/100. Эксперты RepairPal дали бренду Lexus 4 из 5 звезд. По прогнозам, стоимость технического обслуживания UX 300h в течение первых 10 лет владения примерно на 40% ниже, чем в среднем для роскошных кроссоверов.

Реклама

Также читайте:

Почему Toyota назвала люксовый бренд авто Lexus

Реклама

Как на самом деле долго служат автомобили Lexus

Худший двигатель на подержанных автомобилях Lexus

Реклама

Эффективная инженерия

Lexus UX 2025 года построен на усовершенствованной модульной платформе. Конструкция минимизирует механическую нагрузку, обеспечивая жесткость и сниженный шум в салоне.

Гибридный силовой агрегат (2-литровая система) позаимствован от Toyota Prius и Corolla Cross Hybrid, что гарантирует эффективность. Дизайн кузова и шасси дополнен улучшениями аэродинамики, что способствует тихой езде и топливной экономичности.

Реклама

Lexus UX 300h является наиболее городским кроссовером бренда. Аналитики подтверждают, что гибриды Lexus стабильно превосходят конкурентов в сегменте по надежности, а владельцы отмечают минимальные проблемы, связанные преимущественно с электроникой, а не с трансмиссией.