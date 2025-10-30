Видео
Видео

Самый надежный японский гибридный кроссовер сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 17:30
обновлено: 14:45
Этот японский гибридный кроссовер признан самым надежным в 2025 году
2025 Lexus UX 300h Фото: caranddriver.com

Современный кроссовер стал для многих любимым семейным автомобилем, в котором надежность важнее мощности. На этом рынке японские бренды доминируют, а Lexus UX 300h 2025 года выделяется особенно — компактный гибридный кроссовер получил высокие оценки владельцев и экспертов.

Об этом написал Top Speed.

Качество и надежность

Lexus UX 300h быстро стал лидером в премиальном компактном сегменте. Владельцы и автоэксперты ценят его за:

  • усовершенствованный гибридный силовой агрегат;
  • безупречное качество сборки;
  • удобные для города размеры.

UX создан для современных городских водителей, которые требуют ловкого управления, высокой посадки и низкого расхода топлива. При этом автомобиль унаследовал внимание Lexus к деталям и надежность гибридной системы Toyota.

Аналитики JD Power оценили надежность текущей модели на 85/100. Эксперты RepairPal дали бренду Lexus 4 из 5 звезд. По прогнозам, стоимость технического обслуживания UX 300h в течение первых 10 лет владения примерно на 40% ниже, чем в среднем для роскошных кроссоверов.

Эффективная инженерия

Lexus UX 2025 года построен на усовершенствованной модульной платформе. Конструкция минимизирует механическую нагрузку, обеспечивая жесткость и сниженный шум в салоне.

Гибридный силовой агрегат (2-литровая система) позаимствован от Toyota Prius и Corolla Cross Hybrid, что гарантирует эффективность. Дизайн кузова и шасси дополнен улучшениями аэродинамики, что способствует тихой езде и топливной экономичности.

Lexus UX 300h является наиболее городским кроссовером бренда. Аналитики подтверждают, что гибриды Lexus стабильно превосходят конкурентов в сегменте по надежности, а владельцы отмечают минимальные проблемы, связанные преимущественно с электроникой, а не с трансмиссией.

рейтинг авто советы автомобиль гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
