Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие радикальные изменения получила новая Toyota Corolla

Какие радикальные изменения получила новая Toyota Corolla

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 15:20
обновлено: 13:50
Новая Toyota Corolla: какие радикальные изменения получило авто
Новая Toyota Corolla Фото: Auto Swiat

На выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио компания Toyota удивила автомобильный мир новой моделью Corolla. Машина изменилась до неузнаваемости, и если бы не табличка, никто бы из присутствующих не догадался, что это новое воплощение компактного бестселлера японского бренда.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит

Toyota Corolla вид спереду
Фото: Auto Swiat

Внешность впечатляет: от широких LED-полосок и больших дисков до "утиного хвоста". К счастью, автомобиль сохранил традиционные боковые зеркала.

Интерьер революционный для модели — минималистичный и просторный. Вместо единственного большого экрана, три дисплея поменьше над рулевой колонкой. Качественные материалы и атмосферная подсветка создают ощущение премиального автомобиля.

Какой силовой агрегат

Сохранит ли новая Corolla свои экономные гибридные системы, пока еще неизвестно, ведь компания наращивает ажиотаж. Автомобиль, представленный на выставке, электрический, но эксперты не могут представить, чтобы Toyota остановилась только на этом варианте.

Ожидается, что модельный ряд будет включать как классические гибридные системы (HEV) с компактными бензиновыми двигателями 1,5 и 2,0, так и версию с подзарядкой от сети (PHEV).

Также читайте:

Почему старая Toyota стоит дороже, чем новый кроссовер из Китая

Объявлены цены на долгожданный японский кроссовер 2026 года

В ТОП-10 самых долговечных авто мира только японские модели

Когда состоится премьера

Toyota Corolla інтерʼєр
Фото: Auto Swiat

Концепт Toyota Corolla призван разжечь аппетит покупателей. Возможно, следующее поколение мирового бестселлера появится в автосалонах уже в следующем году.

Модель, которая годами ассоциировалась с прагматичным выбором, теперь готова привлечь клиентов новой индивидуальностью. Удастся ли ей это? Эксперты считают, если Toyota сможет предложить правильные варианты силовых агрегатов и не перестарается с ценообразованием, Corolla обязательно будет иметь успех.

авто электрокары выставки автомобиль изменения електромобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации