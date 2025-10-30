Новая Toyota Corolla: какие радикальные изменения получило авто

Новая Toyota Corolla Фото: Auto Swiat

На выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио компания Toyota удивила автомобильный мир новой моделью Corolla. Машина изменилась до неузнаваемости, и если бы не табличка, никто бы из присутствующих не догадался, что это новое воплощение компактного бестселлера японского бренда.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Как выглядит

Фото: Auto Swiat

Внешность впечатляет: от широких LED-полосок и больших дисков до "утиного хвоста". К счастью, автомобиль сохранил традиционные боковые зеркала.

Интерьер революционный для модели — минималистичный и просторный. Вместо единственного большого экрана, три дисплея поменьше над рулевой колонкой. Качественные материалы и атмосферная подсветка создают ощущение премиального автомобиля.

Какой силовой агрегат

Сохранит ли новая Corolla свои экономные гибридные системы, пока еще неизвестно, ведь компания наращивает ажиотаж. Автомобиль, представленный на выставке, электрический, но эксперты не могут представить, чтобы Toyota остановилась только на этом варианте.

Ожидается, что модельный ряд будет включать как классические гибридные системы (HEV) с компактными бензиновыми двигателями 1,5 и 2,0, так и версию с подзарядкой от сети (PHEV).

Когда состоится премьера

Фото: Auto Swiat

Концепт Toyota Corolla призван разжечь аппетит покупателей. Возможно, следующее поколение мирового бестселлера появится в автосалонах уже в следующем году.

Модель, которая годами ассоциировалась с прагматичным выбором, теперь готова привлечь клиентов новой индивидуальностью. Удастся ли ей это? Эксперты считают, если Toyota сможет предложить правильные варианты силовых агрегатов и не перестарается с ценообразованием, Corolla обязательно будет иметь успех.