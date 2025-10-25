Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему старая Toyota стоит дороже, чем новый кроссовер из Китая

Почему старая Toyota стоит дороже, чем новый кроссовер из Китая

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 17:35
обновлено: 18:56
Старая Toyota стоит дороже нового кроссовера из Китая: почему
2015 Toyota RAV4 Фото: Super Street Network

Украинский авторынок демонстрирует интересную тенденцию, когда десятилетний японский кроссовер часто продается дороже, чем аналогичное новое китайское авто, оснащенное цифровыми панелями и адаптивным круиз-контролем. Такой выбор объясняется доверием к ресурсу и амортизацией.

Об этом написал SUV News.

Реклама
Читайте также:

Доверие против технологий

В октябре 2025 года цены на подержанные Toyota RAV4 (2015), Honda CR-V (2016) и Mazda CX-5 (2017) в Украине колеблются в пределах 17 000-22 000 долларов, что выше, чем на новые Chery Tiggo 7 Pro Max или Haval Jolion Hybrid — 16 000-20 000 долларов.

Основная причина этого феномена заключается в доверии к ресурсу. Японские бренды, такие как Toyota и Honda, имеют имидж вечных машин, которые даже после десятилетия эксплуатации требуют минимальных вложений. Покупатель получает проверенный временем автомобиль с прогнозируемым ресурсом 400 000-500 000 км до капитального ремонта.

Зато китайские бренды, хотя и сделали гигантский технологический скачок, предлагая гибриды и мощное оснащение с гарантией, еще не прошли испытание временем. Покупатели осторожны относительно того, как будут вести себя китайские турбомоторы и вариаторы через 5-7 лет.

Также читайте:

Названы компактные кроссоверы надежнее Toyota и Honda

Крепкие кроссоверы, которые проездят не менее 15 лет

Самые надежные подержанные кроссоверы с дизельными двигателями

Стоимость владения

Подержанные японские кроссоверы почти не теряют в цене, а в 2025 году их стоимость даже выросла из-за нескольких факторов:

  • ограниченный импорт качественных авто из Европы (из-за стандартов Euro-6);
  • падение доверия к дизелю и переход на проверенные бензиновые моторы;
  • высокая ликвидность и надежность, подтвержденная годами, что китайские кроссоверы пока не могут предложить.

Именно поэтому подержанная Toyota с атмосферным мотором и классическим автоматом, несмотря на устаревшую комплектацию, остается для многих более рациональным выбором, чем технологически насыщенный, но непроверенный китайский конкурент, который еще неизвестно как покажет в украинских условиях через несколько лет.

Китай цены продажа авто Honda Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации