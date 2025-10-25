Старая Toyota стоит дороже нового кроссовера из Китая: почему

2015 Toyota RAV4 Фото: Super Street Network

Украинский авторынок демонстрирует интересную тенденцию, когда десятилетний японский кроссовер часто продается дороже, чем аналогичное новое китайское авто, оснащенное цифровыми панелями и адаптивным круиз-контролем. Такой выбор объясняется доверием к ресурсу и амортизацией.

Об этом написал SUV News.

Доверие против технологий

В октябре 2025 года цены на подержанные Toyota RAV4 (2015), Honda CR-V (2016) и Mazda CX-5 (2017) в Украине колеблются в пределах 17 000-22 000 долларов, что выше, чем на новые Chery Tiggo 7 Pro Max или Haval Jolion Hybrid — 16 000-20 000 долларов.

Основная причина этого феномена заключается в доверии к ресурсу. Японские бренды, такие как Toyota и Honda, имеют имидж вечных машин, которые даже после десятилетия эксплуатации требуют минимальных вложений. Покупатель получает проверенный временем автомобиль с прогнозируемым ресурсом 400 000-500 000 км до капитального ремонта.

Зато китайские бренды, хотя и сделали гигантский технологический скачок, предлагая гибриды и мощное оснащение с гарантией, еще не прошли испытание временем. Покупатели осторожны относительно того, как будут вести себя китайские турбомоторы и вариаторы через 5-7 лет.

Стоимость владения

Подержанные японские кроссоверы почти не теряют в цене, а в 2025 году их стоимость даже выросла из-за нескольких факторов:

ограниченный импорт качественных авто из Европы (из-за стандартов Euro-6);

падение доверия к дизелю и переход на проверенные бензиновые моторы;

высокая ликвидность и надежность, подтвержденная годами, что китайские кроссоверы пока не могут предложить.

Именно поэтому подержанная Toyota с атмосферным мотором и классическим автоматом, несмотря на устаревшую комплектацию, остается для многих более рациональным выбором, чем технологически насыщенный, но непроверенный китайский конкурент, который еще неизвестно как покажет в украинских условиях через несколько лет.