Надежнее Toyota и Honda: рейтинг компактных кроссоверов

Названы компактные кроссоверы надежнее Toyota и Honda
В американском рейтинге самых надежных компактных кроссоверов отсутствуют автомобили Toyota и Honda, а Lexus оказался лишь на 11 месте, кстати единственный среди японских брендов в ТОП-15. Но в перечне аж семь американских и пять корейских машин.
Рейтинг составили специалисты U.S.News.
Как определяли победителей
Журналисты использовали информацию от авторитетной исследовательской компании JD Power, чтобы составить список самых надежных компактных кроссоверов в 2025-2026 годах. Опросы направляются владельцам, чтобы они сообщили о проблемах: от отслаивания краски до поломки двигателя и неисправности трансмиссии.
Затем каждое транспортное средство оценивается по 100-балльной шкале. Оценка 91-100 считается лучшей, 81-90 — отличной, 70-80 — средней, а 0-69 — удовлетворительной. Этот список включает только модели с оценкой 85 и выше.
ТОП-15 самых надежных компактных кроссоверов
- Chevrolet Equinox: оценка надежности JD Power — 88/100
- Ford Bronco Sport: 2025: 88/100
- Kia Seltos: 87/100
- BMW X4: 87/100
- Kia Soul: 86/100
- Hyundai Venue: 86/100
- Hyundai Kona: 86/100
- Chevrolet Trailblazer: 86/100
- Hyundai Tucson: 85/100
- Buick Envista: 85/100
- Lexus UX Hybrid: 85/100
- Ford Escape: 85/100
- Alfa Romeo Stelvio: 85/100
- Buick Encore GX: 85/100
- GMC Terrain: 85/100
