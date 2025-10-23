Надежнее Toyota и Honda: рейтинг компактных кроссоверов

2026 Chevrolet Equinox Фото: edmunds.com

В американском рейтинге самых надежных компактных кроссоверов отсутствуют автомобили Toyota и Honda, а Lexus оказался лишь на 11 месте, кстати единственный среди японских брендов в ТОП-15. Но в перечне аж семь американских и пять корейских машин.

Рейтинг составили специалисты U.S.News.

Как определяли победителей

Журналисты использовали информацию от авторитетной исследовательской компании JD Power, чтобы составить список самых надежных компактных кроссоверов в 2025-2026 годах. Опросы направляются владельцам, чтобы они сообщили о проблемах: от отслаивания краски до поломки двигателя и неисправности трансмиссии.

Затем каждое транспортное средство оценивается по 100-балльной шкале. Оценка 91-100 считается лучшей, 81-90 — отличной, 70-80 — средней, а 0-69 — удовлетворительной. Этот список включает только модели с оценкой 85 и выше.

ТОП-15 самых надежных компактных кроссоверов