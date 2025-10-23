Видео
Названы компактные кроссоверы надежнее Toyota и Honda

Названы компактные кроссоверы надежнее Toyota и Honda

Дата публикации 23 октября 2025 17:30
обновлено: 14:52
Надежнее Toyota и Honda: рейтинг компактных кроссоверов
2026 Chevrolet Equinox Фото: edmunds.com

В американском рейтинге самых надежных компактных кроссоверов отсутствуют автомобили Toyota и Honda, а Lexus оказался лишь на 11 месте, кстати единственный среди японских брендов в ТОП-15. Но в перечне аж семь американских и пять корейских машин.

Рейтинг составили специалисты U.S.News.

Как определяли победителей

Журналисты использовали информацию от авторитетной исследовательской компании JD Power, чтобы составить список самых надежных компактных кроссоверов в 2025-2026 годах. Опросы направляются владельцам, чтобы они сообщили о проблемах: от отслаивания краски до поломки двигателя и неисправности трансмиссии.

Затем каждое транспортное средство оценивается по 100-балльной шкале. Оценка 91-100 считается лучшей, 81-90 — отличной, 70-80 — средней, а 0-69 — удовлетворительной. Этот список включает только модели с оценкой 85 и выше.

Почему не стоит покупать компактный кроссовер

Три самых надежных компактных кроссовера с пробегом

Названы самые дешевые кроссоверы 2025 года

ТОП-15 самых надежных компактных кроссоверов

  1. Chevrolet Equinox: оценка надежности JD Power — 88/100
  2. Ford Bronco Sport: 2025: 88/100
  3. Kia Seltos: 87/100
  4. BMW X4: 87/100
  5. Kia Soul: 86/100
  6. Hyundai Venue: 86/100
  7. Hyundai Kona: 86/100
  8. Chevrolet Trailblazer: 86/100
  9. Hyundai Tucson: 85/100
  10. Buick Envista: 85/100
  11. Lexus UX Hybrid: 85/100
  12. Ford Escape: 85/100
  13. Alfa Romeo Stelvio: 85/100
  14. Buick Encore GX: 85/100
  15. GMC Terrain: 85/100

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
