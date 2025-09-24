Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему не стоит покупать компактный кроссовер

Почему не стоит покупать компактный кроссовер

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 20:40
Компактные кроссоверы: почему их не стоит покупать
Компактные кроссоверы. Фото: caranddriver.com

Несмотря на популярность, обусловленную доступной ценой и маневренностью, компактные кроссоверы имеют существенные недостатки, которые часто отмечают водители. Эти минусы, в частности, касаются безопасности, мощности двигателя и ограниченного объема багажника.

Об этом написал SUV News.

Реклама
Читайте также:

Безопасность

По данным IIHS, смертность в ДТП на малых авто выше, чем на больших. Хотя современные системы безопасности значительно улучшили защиту, в случае серьезного столкновения физика работает против небольших машин.

Также кроссоверы выше от земли, чем другие машины, что увеличивает риск опрокидывания автомобиля.

Также читайте:

Компактный кроссовер оказался опаснее спорткара

Renault представила очень дешевый компактный кроссовер очень дешевый

Стоит ли купить подержанный Renault Duster

Мощность двигателя

Для городской езды компактные кроссоверы вполне подходят, но на трассе их двигатели, обычно объемом 1,2-2,5 литра, могут оказаться недостаточно мощными.

Например, Chevrolet Trax 2025 с 1,2-литровым турбомотором и мощностью 137 л.с. разгоняется от 0 до 100 км/ч более чем за 9 секунд, что может не удовлетворить любителей динамичной езды.

Малый багажник

Компактность становится проблемой, когда нужно перевезти много вещей. Багажник Nissan Kicks, например, имеет объем чуть более 400 литров, что меньше, чем у многих универсалов. Именно поэтому семьи, которые часто путешествуют, отдают предпочтение среднеразмерным кроссоверам.

Несмотря на эти минусы, компактные кроссоверы остаются лидерами продаж благодаря доступности и удобству. Однако, перед покупкой важно оценить, будут ли они соответствовать вашим потребностям в безопасности, мощности и вместимости.

авто проблемы советы автомобиль безопасность Мотор двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации