Компактные кроссоверы: почему их не стоит покупать

Компактные кроссоверы. Фото: caranddriver.com

Несмотря на популярность, обусловленную доступной ценой и маневренностью, компактные кроссоверы имеют существенные недостатки, которые часто отмечают водители. Эти минусы, в частности, касаются безопасности, мощности двигателя и ограниченного объема багажника.

Об этом написал SUV News.

Реклама

Читайте также:

Безопасность

По данным IIHS, смертность в ДТП на малых авто выше, чем на больших. Хотя современные системы безопасности значительно улучшили защиту, в случае серьезного столкновения физика работает против небольших машин.

Также кроссоверы выше от земли, чем другие машины, что увеличивает риск опрокидывания автомобиля.

Также читайте:

Компактный кроссовер оказался опаснее спорткара

Renault представила очень дешевый компактный кроссовер очень дешевый

Стоит ли купить подержанный Renault Duster

Мощность двигателя

Для городской езды компактные кроссоверы вполне подходят, но на трассе их двигатели, обычно объемом 1,2-2,5 литра, могут оказаться недостаточно мощными.

Например, Chevrolet Trax 2025 с 1,2-литровым турбомотором и мощностью 137 л.с. разгоняется от 0 до 100 км/ч более чем за 9 секунд, что может не удовлетворить любителей динамичной езды.

Малый багажник

Компактность становится проблемой, когда нужно перевезти много вещей. Багажник Nissan Kicks, например, имеет объем чуть более 400 литров, что меньше, чем у многих универсалов. Именно поэтому семьи, которые часто путешествуют, отдают предпочтение среднеразмерным кроссоверам.

Несмотря на эти минусы, компактные кроссоверы остаются лидерами продаж благодаря доступности и удобству. Однако, перед покупкой важно оценить, будут ли они соответствовать вашим потребностям в безопасности, мощности и вместимости.