Компактні кросовери: чому їх не варто купувати

Попри популярність, зумовлену доступною ціною та маневреністю, компактні кросовери мають суттєві недоліки, які часто відзначають водії. Ці мінуси, зокрема, стосуються безпеки, потужності двигуна та обмеженого об'єму багажника.

Безпека

За даними IIHS, смертність у ДТП на малих авто вища, ніж на більших. Хоча сучасні системи безпеки значно покращили захист, у разі серйозного зіткнення фізика працює проти невеликих машин.

Також кросовери вищі від землі, за інші машини, що збільшує ризик перекидання автомобіля.

Потужність двигуна

Для міської їзди компактні кросовери цілком підходять, але на трасі їхні двигуни, зазвичай об'ємом 1,2–2,5 літра, можуть виявитися недостатньо потужними.

Наприклад, Chevrolet Trax 2025 з 1,2-літровим турбомотором й потужністю 137 к.с. розганяється від 0 до 100 км/год більш як за 9 секунд, що може не задовольнити любителів динамічної їзди.

Малий багажник

Компактність стає проблемою, коли потрібно перевезти багато речей. Багажник Nissan Kicks, наприклад, має об’єм трохи більше 400 літрів, що менше, ніж у багатьох універсалів. Саме тому родини, які часто подорожують, віддають перевагу середньорозмірним кросоверам.

Попри ці мінуси, компактні кросовери залишаються лідерами продажів завдяки доступності та зручності. Однак, перед купівлею важливо оцінити, чи відповідатимуть вони вашим потребам щодо безпеки, потужності та місткості.