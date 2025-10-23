Надійніші за Toyota та Honda: рейтинг компактних кросоверів

2026 Chevrolet Equinox Фото: edmunds.com

В американському рейтингу найнадійніших компактних кросоверів відсутні автомобілі Toyota та Honda, а Lexus опинився лише на 11 місці, до речі єдиний серед японських брендів у ТОП-15. Але в переліку аж сім американських та пʼять корейських машин.

Рейтинг склали фахівці U.S.News.

Як визначали переможців

Журналісти використали інформацію від авторитетної дослідницької компанії JD Power, щоб скласти список найнадійніших компактних кросоверів у 2025-2026 роках. Опитування надсилаються власникам, щоб вони повідомили про проблеми: від відшаровування фарби до поломки двигуна та несправність трансмісії.

Потім кожен транспортний засіб оцінюється за 100-бальною шкалою. Оцінка 91-100 вважається найкращою, 81-90 — чудовою, 70-80 — середньою, а 0-69 — задовільною.. Цей список включає лише моделі з оцінкою 85 та вище.

ТОП-15 найнадійніших компактних кросоверів