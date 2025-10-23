Відео
Головна Авто Названо компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda

Названо компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda

Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 14:52
Надійніші за Toyota та Honda: рейтинг компактних кросоверів
2026 Chevrolet Equinox Фото: edmunds.com

В американському рейтингу найнадійніших компактних кросоверів відсутні автомобілі Toyota та Honda, а Lexus опинився лише на 11 місці, до речі єдиний серед японських брендів у ТОП-15. Але в переліку аж сім американських та пʼять корейських машин.

Рейтинг склали фахівці U.S.News.

ТОП-15 найнадійніших компактних кросоверів

  1. Chevrolet Equinox: оцінка надійності JD Power — 88/100
  2. Ford Bronco Sport: 2025: 88/100
  3. Kia Seltos: 87/100
  4. BMW X4: 87/100
  5. Kia Soul: 86/100
  6. Hyundai Venue: 86/100
  7. Hyundai Kona: 86/100
  8. Chevrolet Trailblazer: 86/100
  9. Hyundai Tucson: 85/100
  10. Buick Envista: 85/100
  11. Lexus UX Hybrid: 85/100
  12. Ford Escape: 85/100
  13. Alfa Romeo Stelvio: 85/100
  14. Buick Encore GX: 85/100
  15. GMC Terrain: 85/100

рейтинг авто Ford BMW автомобіль Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
