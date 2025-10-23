Надійніші за Toyota та Honda: рейтинг компактних кросоверів

Названо компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda
В американському рейтингу найнадійніших компактних кросоверів відсутні автомобілі Toyota та Honda, а Lexus опинився лише на 11 місці, до речі єдиний серед японських брендів у ТОП-15. Але в переліку аж сім американських та пʼять корейських машин.
Рейтинг склали фахівці U.S.News.
Як визначали переможців
Журналісти використали інформацію від авторитетної дослідницької компанії JD Power, щоб скласти список найнадійніших компактних кросоверів у 2025-2026 роках. Опитування надсилаються власникам, щоб вони повідомили про проблеми: від відшаровування фарби до поломки двигуна та несправність трансмісії.
Потім кожен транспортний засіб оцінюється за 100-бальною шкалою. Оцінка 91-100 вважається найкращою, 81-90 — чудовою, 70-80 — середньою, а 0-69 — задовільною.. Цей список включає лише моделі з оцінкою 85 та вище.
Також читайте:
Чому не варто купувати компактний кросовер
Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом
Названі найдешевші кросовери 2025 року
ТОП-15 найнадійніших компактних кросоверів
- Chevrolet Equinox: оцінка надійності JD Power — 88/100
- Ford Bronco Sport: 2025: 88/100
- Kia Seltos: 87/100
- BMW X4: 87/100
- Kia Soul: 86/100
- Hyundai Venue: 86/100
- Hyundai Kona: 86/100
- Chevrolet Trailblazer: 86/100
- Hyundai Tucson: 85/100
- Buick Envista: 85/100
- Lexus UX Hybrid: 85/100
- Ford Escape: 85/100
- Alfa Romeo Stelvio: 85/100
- Buick Encore GX: 85/100
- GMC Terrain: 85/100
Читайте Новини.LIVE!