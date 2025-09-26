Відео
Україна
Головна Авто Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом

Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом

Дата публікації: 26 вересня 2025 17:30
Названі найнадійніші вживані компактні кросовери на ринку
Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Для покупців компактних кросоверів надійність є вирішальним фактором. Автолюбителі очікують, що ці автомобілі поєднуватимуть доступність, практичність та довговічність без високих експлуатаційних витрат, характерних для моделей класу люкс.

Про це написав Top Speed.

Honda CR-V

Honda CR-V з пробігом
Фото: caranddriver.com

Це збалансований компактний кросовер, який відображає філософію Honda щодо довговічності та надійності без шкоди для динаміки. Власники цінують його стабільну продуктивність, чудову економію палива, нижчі за середні витрати на обслуговування та ремонт. Кросовер має просторий салон та велике вантажне відділення.

Авто має довгу історію високих показників надійності як в опитуваннях власників, так і в дослідженнях фахівців. Двигуни та трансмісії розроблені для довговічності, завдяки чому багато моделей служать понад 320 000 км.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 з пробігом
Фото: caranddriver.com

Модель демонструє зростання надійності бренду, який тепер входить до числа найкращих за рейтингами Consumer Reports. Він доводить, що стиль та динаміка можуть поєднуватися з довговічністю. Попри спортивну спрямованість, кросовер має високі показники надійності та менше проблем, ніж більшість моделей у сегменті.

CX-5 пропонує вишуканий салон, доступний повний привід та ефективні двигуни SkyActiv.

рейтинг авто автомобіль Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
