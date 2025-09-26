Названі найнадійніші вживані компактні кросовери на ринку

Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Для покупців компактних кросоверів надійність є вирішальним фактором. Автолюбителі очікують, що ці автомобілі поєднуватимуть доступність, практичність та довговічність без високих експлуатаційних витрат, характерних для моделей класу люкс.

Про це написав Top Speed.

Реклама

Читайте також:

Toyota RAV4

Флагманський кросовер стабільно очолює рейтинги продажів та отримує високі оцінки в опитуваннях власників за здатність витримувати великий пробіг з мінімальними проблемами. У рейтингах Consumer Reports та JD Power RAV4 зазвичай отримує результати вище середнього.

Одна з переваг RAV4 — висока вартість при перепродажі. За даними Kelley Blue Book, він є одним із найкращих за збереженням вартості протягом п'яти років. Завдяки різноманітним комплектаціям, включаючи ефективні гібриди та повний привід, RAV4 приваблює широку аудиторію, зберігаючи надійність на першому місці.

Також читайте:

Вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати

Чи варто купити вживаний Renault Duster

Названі три невбивані дизельні кросовери з пробігом

Honda CR-V

Фото: caranddriver.com

Це збалансований компактний кросовер, який відображає філософію Honda щодо довговічності та надійності без шкоди для динаміки. Власники цінують його стабільну продуктивність, чудову економію палива, нижчі за середні витрати на обслуговування та ремонт. Кросовер має просторий салон та велике вантажне відділення.

Авто має довгу історію високих показників надійності як в опитуваннях власників, так і в дослідженнях фахівців. Двигуни та трансмісії розроблені для довговічності, завдяки чому багато моделей служать понад 320 000 км.

Mazda CX-5

Фото: caranddriver.com

Модель демонструє зростання надійності бренду, який тепер входить до числа найкращих за рейтингами Consumer Reports. Він доводить, що стиль та динаміка можуть поєднуватися з довговічністю. Попри спортивну спрямованість, кросовер має високі показники надійності та менше проблем, ніж більшість моделей у сегменті.

CX-5 пропонує вишуканий салон, доступний повний привід та ефективні двигуни SkyActiv.