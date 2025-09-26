Видео
Три самых надежных компактных кроссовера с пробегом

Три самых надежных компактных кроссовера с пробегом

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:30
Названы самые надежные подержанные компактные кроссоверы на рынке
Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Для покупателей компактных кроссоверов надежность является решающим фактором. Автолюбители ожидают, что эти автомобили будут сочетать доступность, практичность и долговечность без высоких эксплуатационных расходов, характерных для моделей класса люкс.

Об этом написал Top Speed.

Читайте также:

Toyota RAV4

Флагманский кроссовер стабильно возглавляет рейтинги продаж и получает высокие оценки в опросах владельцев за способность выдерживать большой пробег с минимальными проблемами. В рейтингах Consumer Reports и JD Power RAV4 обычно получает результаты выше среднего.

Одно из преимуществ RAV4 — высокая стоимость при перепродаже. По данным Kelley Blue Book, он является одним из лучших по сохранению стоимости в течение пяти лет. Благодаря разнообразным комплектациям, включая эффективные гибриды и полный привод, RAV4 привлекает широкую аудиторию, сохраняя надежность на первом месте.

Также читайте:

Подержанные кроссоверы Hyundai и Kia, которых стоит избегать

Стоит ли купить подержанный Renault Duster

Названы три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом

Honda CR-V

Honda CR-V з пробігом
Фото: caranddriver.com

Это сбалансированный компактный кроссовер, который отражает философию Honda относительно долговечности и надежности без ущерба для динамики. Владельцы ценят его стабильную производительность, отличную экономию топлива, ниже средних затраты на обслуживание и ремонт. Кроссовер имеет просторный салон и большое грузовое отделение.

Авто имеет долгую историю высоких показателей надежности как в опросах владельцев, так и в исследованиях специалистов. Двигатели и трансмиссии разработаны для долговечности, благодаря чему многие модели служат более 320 000 км.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 з пробігом
Фото: caranddriver.com

Модель демонстрирует рост надежности бренда, который теперь входит в число лучших по рейтингам Consumer Reports. Он доказывает, что стиль и динамика могут сочетаться с долговечностью. Несмотря на спортивную направленность, кроссовер имеет высокие показатели надежности и меньше проблем, чем большинство моделей в сегменте.

CX-5 предлагает изысканный салон, доступный полный привод и эффективные двигатели SkyActiv.

