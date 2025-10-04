Пять причин купить компактный кроссовер в Украине

2026 Toyota Corolla Cross Фото: Toyota

Компактные кроссоверы недаром популярны в Украине. Они стали своеобразным стандартом универсальности, сочетая лучшие качества городского хэтчбека, семейного универсала и небольшого внедорожника.

Эксперты назвали пять главных причин купить компактный кроссовер.

Клиренс и проходимость

Высокий дорожный просвет — обычно 180-220 мм — позволяет компактному кроссоверу:

Уверенно преодолевать неровности. Ямы, выбоины и некачественное дорожное покрытие становятся меньшей проблемой.

Легко парковаться. Уменьшается риск поцарапать бампер о высокий бордюр.

Выезжать на природу. Высокая посадка и, при необходимости, полный привод (хотя большинство моделей имеют передний) дают возможность съехать с асфальта на легкое бездорожье, грунтовые дороги или заснеженные участки.

Баланс габаритов и вместительности

Городская маневренность. Компактные кроссоверы не намного длиннее среднего седана, что облегчает парковку и маневрирование в пробках.

Практичность. Благодаря форме кузова, они имеют больший и удобный багажник (обычно от 400 до 550 литров), который легко трансформируется для перевозки габаритных покупок или семейных вещей.

Комфорт. Салон достаточно просторный, чтобы с комфортом разместить четырех взрослых или семью с двумя детьми.

Экономичность и доступность

В отличие от полноразмерных внедорожников, компактные модели ориентированы на низкое потребление топлива.

Современные двигатели. Использование небольших турбодвигателей, а также гибридных или мягких гибридных систем позволяет значительно снизить расходы на топливо в городе.

Эксплуатационные расходы. Обслуживание компактного кроссовера, как правило, не дороже, чем обычного легкового автомобиля С-класса.

Высокая ликвидность

Спрос на компактные кроссоверы в Украине стабильно высокий. Это значит, что, покупая такой автомобиль, владелец минимизирует потери от его стоимости со временем.

Безопасность и технологии

Современные компактные SUV оснащены передовыми системами безопасности и помощи водителю, которые ранее были доступны только в премиальном сегменте. Это включает адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и тому подобное.

