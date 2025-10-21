Видео
Видео

Главная Авто Крепкие кроссоверы, которые проездят не менее 15 лет

Крепкие кроссоверы, которые проездят не менее 15 лет

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:30
обновлено: 08:18
Кроссоверы, которые проездят не менее 15 лет
2025 Subaru Forester Фото: Subaru

Кроссоверы предлагают лучшее для многих водителей с ограниченным бюджетом. Построенные на единой раме с кузовом, как у обычной легковушки, они сочетают плавность хода и большую топливную экономичность седана с более высоким положением водителя, спортивным стилем и часто с полным приводом.

Об этом написал GOBankingRates.

Subaru Forester

Доступный кроссовер, который служит десятилетиями, стандартно оснащен полным приводом. Это делает его отличным выбором для регионов, где часто случаются неблагоприятные погодные условия. В 2025 году журнал Consumer Reports назвал Subaru самым надежным автомобильным брендом в мире.

"Если владельцы будут регулярно заменять масло и выполнять другие плановые технические обслуживания, Forester легко прослужит 15 лет и более", — отметил владелец German Car Depot Алан Гельфанд.

Toyota RAV4

2025 Toyota RAV4
Фото: caranddriver.com

Автомобиль, которому приписывают создание современного рынка кроссоверов, остается бестселлером уже более 30 лет. Покупатели могут рассчитывать на безупречную репутацию Toyota в отношении надежности, и когда RAV4 все же нужно будет посетить мастерскую, владельцы не будут вынуждены много платить за ремонт.

"Toyota создает автомобили, которые прослужат от 15 до 20 лет.  Даже гибридные комплектации просты в обслуживании", — сказал Гельфанд.

Hyundai Tucson

2025 Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai получила титул лучшего бренда кроссоверов 2025 года по версии US News and World Report. Особенно понравился Tucson Hybrid, который оценили на 9,3 балла из 10. Некоторые комплектации имеют 231 л.с., но при этом обеспечивают расход топлива от 7,4 л до 7,8 л на 100 км.

Гельфанд отмечает, что Tucson надежно служат от 15 до 20 лет при условии регулярного технического обслуживания.

Honda CR-V

2025 Honda CR-V
Фото: casahondalascruces.com

Кроссовер доступен в опциональных гибридных комплектациях с лучшей экономией топлива и большей мощностью. Функции безопасности и высокие рейтинги надежности дополняют причины, почему водители продолжают покупать CR-V.

Hyundai Ioniq 5

2025 Hyundai Ioniq 5
Фото: caranddriver.com

Ioniq 5 два года подряд выигрывал награду Kelley Blue Book "Лучшая покупка" в категории электромобилей не без оснований. Он может заряжаться от 10% до 80% всего за 18 минут, а его аккумулятор обеспечивает запас хода от 394 км до 512 км в зависимости от комплектации.

рейтинг авто советы автомобиль Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
