Кросовери, які проїздять щонайменше 15 років

2025 Subaru Forester Фото: Subaru

Кросовери пропонують найкраще для багатьох водіїв з обмеженим бюджетом. Побудовані на єдиній рамі з кузовом, як у звичайного легковика, вони поєднують плавність ходу та більшу паливну економічність седана з вищим положенням водія, спортивним стилем та часто з повним приводом.

Subaru Forester

Доступний кросовер, який служить десятиліттями, стандартно оснащений повним приводом. Це робить його чудовим вибором для регіонів, де часто трапляються несприятливі погодні умови. У 2025 році журнал Consumer Reports назвав Subaru найнадійнішим автомобільним брендом у світі.

"Якщо власники будуть регулярно замінювати оливу та виконувати інші планові технічні обслуговування, Forester легко прослужить 15 років і більше", — зазначив власник German Car Depot Алан Гельфанд.

Toyota RAV4

Фото: caranddriver.com

Автомобіль, якому приписують створення сучасного ринку кросоверів, залишається бестселером вже понад 30 років. Покупці можуть розраховувати на бездоганну репутацію Toyota щодо надійності, і коли RAV4 все ж таки потрібно буде відвідати майстерню, власники не будуть змушені багато платити за ремонт.

"Toyota створює автомобілі, які прослужать від 15 до 20 років. Навіть гібридні комплектації прості в обслуговуванні", — сказав Гельфанд.

Hyundai Tucson

Фото: Hyundai

Hyundai отримала титул найкращого бренду кросоверів 2025 року за версією US News and World Report. Особливо сподобався Tucson Hybrid, який оцінили на 9,3 бали з 10. Деякі комплектації мають 231 к.с., але при цьому забезпечують витрату палива від 7,4 л до 7,8 л на 100 км.

Гельфанд зазначає, що Tucson надійно служать від 15 до 20 років за умови регулярного технічного обслуговування.

Honda CR-V

Фото: casahondalascruces.com

Кросовер доступний в опціональних гібридних комплектаціях з кращою економією палива та більшою потужністю. Функції безпеки та високі рейтинги надійності доповнюють причини, чому водії продовжують купувати CR-V.

Hyundai Ioniq 5

Фото: caranddriver.com

Ioniq 5 два роки поспіль вигравав нагороду Kelley Blue Book "Найкраща покупка" в категорії електромобілів не без підстав. Він може заряджатися від 10% до 80% лише за 18 хвилин, а його акумулятор забезпечує запас ходу від 394 км до 512 км залежно від комплектації.