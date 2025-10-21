Міцні кросовери, які проїздять щонайменше 15 років
Кросовери пропонують найкраще для багатьох водіїв з обмеженим бюджетом. Побудовані на єдиній рамі з кузовом, як у звичайного легковика, вони поєднують плавність ходу та більшу паливну економічність седана з вищим положенням водія, спортивним стилем та часто з повним приводом.
Subaru Forester
Доступний кросовер, який служить десятиліттями, стандартно оснащений повним приводом. Це робить його чудовим вибором для регіонів, де часто трапляються несприятливі погодні умови. У 2025 році журнал Consumer Reports назвав Subaru найнадійнішим автомобільним брендом у світі.
"Якщо власники будуть регулярно замінювати оливу та виконувати інші планові технічні обслуговування, Forester легко прослужить 15 років і більше", — зазначив власник German Car Depot Алан Гельфанд.
Toyota RAV4
Автомобіль, якому приписують створення сучасного ринку кросоверів, залишається бестселером вже понад 30 років. Покупці можуть розраховувати на бездоганну репутацію Toyota щодо надійності, і коли RAV4 все ж таки потрібно буде відвідати майстерню, власники не будуть змушені багато платити за ремонт.
"Toyota створює автомобілі, які прослужать від 15 до 20 років. Навіть гібридні комплектації прості в обслуговуванні", — сказав Гельфанд.
Hyundai Tucson
Hyundai отримала титул найкращого бренду кросоверів 2025 року за версією US News and World Report. Особливо сподобався Tucson Hybrid, який оцінили на 9,3 бали з 10. Деякі комплектації мають 231 к.с., але при цьому забезпечують витрату палива від 7,4 л до 7,8 л на 100 км.
Гельфанд зазначає, що Tucson надійно служать від 15 до 20 років за умови регулярного технічного обслуговування.
Honda CR-V
Кросовер доступний в опціональних гібридних комплектаціях з кращою економією палива та більшою потужністю. Функції безпеки та високі рейтинги надійності доповнюють причини, чому водії продовжують купувати CR-V.
Hyundai Ioniq 5
Ioniq 5 два роки поспіль вигравав нагороду Kelley Blue Book "Найкраща покупка" в категорії електромобілів не без підстав. Він може заряджатися від 10% до 80% лише за 18 хвилин, а його акумулятор забезпечує запас ходу від 394 км до 512 км залежно від комплектації.
