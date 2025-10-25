Стара Toyota коштує дорожче нового кросоверу з Китаю: чому

2015 Toyota RAV4 Фото: Super Street Network

Український авторинок демонструє цікаву тенденцію, коли десятирічний японський кросовер часто продається дорожче, ніж аналогічне нове китайське авто, оснащене цифровими панелями та адаптивним круїз-контролем. Такий вибір пояснюється довірою до ресурсу та амортизацією.

Довіра проти технологій

У жовтні 2025 року ціни на вживані Toyota RAV4 (2015), Honda CR-V (2016) та Mazda CX-5 (2017) в Україні коливаються в межах 17 000–22 000 доларів, що вище, ніж на нові Chery Tiggo 7 Pro Max або Haval Jolion Hybrid — 16 000–20 000 доларів.

Основна причина цього феномену полягає у довірі до ресурсу. Японські бренди, такі як Toyota та Honda, мають імідж вічних машин, які навіть після десятиліття експлуатації вимагають мінімальних вкладень. Покупець отримує перевірений часом автомобіль з прогнозованим ресурсом 400 000–500 000 км до капітального ремонту.

Натомість, китайські бренди, хоча й зробили гігантський технологічний стрибок, пропонуючи гібриди та потужне оснащення з гарантією, ще не пройшли випробування часом. Покупці обережні щодо того, як поводитимуться китайські турбомотори та варіатори через 5–7 років.

Вартість володіння

Вживані японські кросовери майже не втрачають у ціні, а в 2025 році їхня вартість навіть зросла через кілька чинників:

обмежений імпорт якісних авто з Європи (через стандарти Euro-6);

падіння довіри до дизеля та перехід на перевірені бензинові мотори;

висока ліквідність та надійність, підтверджена роками, що китайські кросовери поки не можуть запропонувати.

Саме тому вживана Toyota з атмосферним мотором та класичним автоматом, попри застарілу комплектацію, залишається для багатьох раціональнішим вибором, ніж технологічно насичений, але неперевірений китайський конкурент, який ще невідомо як покаже в українських умовах за кілька років.