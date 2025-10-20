Японский кроссовер 2026 года получил европейские цены

2026 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Новый кроссовер Toyota RAV4 дебютирует в Европе в гибридном исполнении в начале 2026 года. Но в некоторых странах на модель шестого поколения уже начали принимать заказы. В Украине автомобиль ожидается в середине следующего года.

Какое ценообразование

На старте продаж в Европе модель представлена с 2,5-литровой гибридной установкой. Обнародованные цены:

передний привод (183 л.с.): от 45 200 евро;

полный привод (191 л.с.): от 47 700 евро.

В течение 2026 года линейку RAV4 расширится мощными плагин-гибридами (PHEV). Они будут иметь 268 л.с. (передний привод) и 304 л.с. (полный привод). Благодаря батарее емкостью 22,68 кВт-ч, плагин-гибридные версии смогут проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

Комплектации и оснащение

Базовая версия Toyota RAV4 2026 года получила существенное расширение опций. Теперь она включает 18-дюймовые диски, два больших 12-дюймовых экрана в салоне, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру заднего обзора и полный набор фирменных систем безопасности Toyota Safety Sense.

Топовая спортивная комплектация GR Sport стоит от 55 700 евро и доступна исключительно с полным приводом. Это настоящий премиум-пакет, включающий: