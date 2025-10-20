Видео
Армия
Объявлены цены на долгожданный японский кроссовер 2026 года

Объявлены цены на долгожданный японский кроссовер 2026 года

Дата публикации 20 октября 2025 15:20
обновлено: 15:33
Японский кроссовер 2026 года получил европейские цены
2026 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Новый кроссовер Toyota RAV4 дебютирует в Европе в гибридном исполнении в начале 2026 года. Но в некоторых странах на модель шестого поколения уже начали принимать заказы. В Украине автомобиль ожидается в середине следующего года.

Об этом написал AUTO-Consulting.

Какое ценообразование

На старте продаж в Европе модель представлена с 2,5-литровой гибридной установкой. Обнародованные цены:

  • передний привод (183 л.с.): от 45 200 евро;
  • полный привод (191 л.с.): от 47 700 евро.

В течение 2026 года линейку RAV4 расширится мощными плагин-гибридами (PHEV). Они будут иметь 268 л.с. (передний привод) и 304 л.с. (полный привод). Благодаря батарее емкостью 22,68 кВт-ч, плагин-гибридные версии смогут проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

Нашелся кроссовер надёжнее Toyota RAV4

Самым популярным автомобилем мира стал японский кроссовер

Годы выпуска Toyota RAV4, от которых надо держаться подальше

Комплектации и оснащение

Базовая версия Toyota RAV4 2026 года получила существенное расширение опций. Теперь она включает 18-дюймовые диски, два больших 12-дюймовых экрана в салоне, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру заднего обзора и полный набор фирменных систем безопасности Toyota Safety Sense.

Топовая спортивная комплектация GR Sport стоит от 55 700 евро и доступна исключительно с полным приводом. Это настоящий премиум-пакет, включающий:

  • 20-дюймовые диски;
  • кожаный салон;
  • акустическую систему JBL;
  • камеры кругового обзора;
  • электроприводы сидений и дверей багажника;
  • вентиляцию передних и подогрев всех сидений;
  • обогрев руля.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
