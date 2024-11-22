Неудачные модельные годы Toyota RAV4, которых следует избегать

Годы выпуска Toyota RAV4, от которых надо держаться подальше
Не все выпуски культового кроссовера Toyota RAV4 за 30 лет производства получились идеальными и полностью удовлетворили владельцев. О некоторых модельных годах лучше забыть и случайно не приобрести их себе на голову на вторичном рынке.
Об этом написал Motor Biscuit.
- 2001-2003 Toyota RAV4 (второе поколение)
Автомобили печально известны проблемами с коробкой передач: резкие переключения, колебания при ускорении, полный отказ трансмиссии в некоторых случаях. Эти проблемы часто возникали из-за неисправности электронного модуля управления (ECM), неправильно регулирующего поведение коробки.
- 2006-2008 Toyota RAV4 (третье поколение)
Автомобили страдали от чрезмерного расхода масла из-за неисправных поршневых колец. Также владельцы сталкивались с отзывом модели из-за подушек безопасности и жаловались на шум двигателя.
- 2009 Toyota RAV4 (третье поколение)
В машинах возникало непреднамеренное ускорение. Водители сообщали, что педаль газа застревала, что приводило к опасным ситуациям. Также жаловались, что рулевому управлению не хватает точности на высоких скоростях.
- 2013 Toyota RAV4 (четвертое поколение)
Водители сообщили о колебаниях и неуклюжем переключении передач, а в некоторых случаях и о полном отказе трансмиссии. Также дисплей часто был слишком тусклым, чтобы он был виден при ярком солнечном свете.
- 2017 Toyota RAV4 (четвертое поколение)
Несмотря на похвалу за функции безопасности модели, заметной проблемой авто была случайная разрядка батареи. Проблемы с электричеством распространились на освещение автомобиля и информационно развлекательные системы. Плюс некоторые владельцы сообщили о глухом двигателе и проблемах с рулем.
- 2019 Toyota RAV4 (пятое поколение)
Водители сообщили о неисправной конструкции топливного бака, не заполнявшегося полностью. Также были распространены проблемы с трансмиссией — жаловались на грубое или задержанное переключение передач.
- 2020 Toyota RAV4 Hybrid (пятое поколение)
Многие владельцы сталкивались с дефектами гибридной системы, включая ее полное отключение во время движения. Еще одной распространенной проблемой была разрядка аккумулятора, из-за которой автомобиль часто не мог завестись после короткого простоя.
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