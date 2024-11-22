Неудачные модельные годы Toyota RAV4, которых следует избегать

2019 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Не все выпуски культового кроссовера Toyota RAV4 за 30 лет производства получились идеальными и полностью удовлетворили владельцев. О некоторых модельных годах лучше забыть и случайно не приобрести их себе на голову на вторичном рынке.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2001-2003 Toyota RAV4 (второе поколение)

Автомобили печально известны проблемами с коробкой передач: резкие переключения, колебания при ускорении, полный отказ трансмиссии в некоторых случаях. Эти проблемы часто возникали из-за неисправности электронного модуля управления (ECM), неправильно регулирующего поведение коробки.

2006-2008 Toyota RAV4 (третье поколение)

Автомобили страдали от чрезмерного расхода масла из-за неисправных поршневых колец. Также владельцы сталкивались с отзывом модели из-за подушек безопасности и жаловались на шум двигателя.

2009 Toyota RAV4 (третье поколение)

В машинах возникало непреднамеренное ускорение. Водители сообщали, что педаль газа застревала, что приводило к опасным ситуациям. Также жаловались, что рулевому управлению не хватает точности на высоких скоростях.

2013 Toyota RAV4 (четвертое поколение)

Водители сообщили о колебаниях и неуклюжем переключении передач, а в некоторых случаях и о полном отказе трансмиссии. Также дисплей часто был слишком тусклым, чтобы он был виден при ярком солнечном свете.

2017 Toyota RAV4 (четвертое поколение)

Несмотря на похвалу за функции безопасности модели, заметной проблемой авто была случайная разрядка батареи. Проблемы с электричеством распространились на освещение автомобиля и информационно развлекательные системы. Плюс некоторые владельцы сообщили о глухом двигателе и проблемах с рулем.

2019 Toyota RAV4 (пятое поколение)

Водители сообщили о неисправной конструкции топливного бака, не заполнявшегося полностью. Также были распространены проблемы с трансмиссией — жаловались на грубое или задержанное переключение передач.

2020 Toyota RAV4 Hybrid (пятое поколение)

Многие владельцы сталкивались с дефектами гибридной системы, включая ее полное отключение во время движения. Еще одной распространенной проблемой была разрядка аккумулятора, из-за которой автомобиль часто не мог завестись после короткого простоя.

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