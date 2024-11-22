Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Годы выпуска Toyota RAV4, от которых надо держаться подальше arrow

Годы выпуска Toyota RAV4, от которых надо держаться подальше

22 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Неудачные модельные годы Toyota RAV4, которых следует избегать
2019 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Не все выпуски культового кроссовера Toyota RAV4 за 30 лет производства получились идеальными и полностью удовлетворили владельцев. О некоторых модельных годах лучше забыть и случайно не приобрести их себе на голову на вторичном рынке.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:
  • 2001-2003 Toyota RAV4 (второе поколение)

Автомобили печально известны проблемами с коробкой передач: резкие переключения, колебания при ускорении, полный отказ трансмиссии в некоторых случаях. Эти проблемы часто возникали из-за неисправности электронного модуля управления (ECM), неправильно регулирующего поведение коробки.

  • 2006-2008 Toyota RAV4 (третье поколение)

Автомобили страдали от чрезмерного расхода масла из-за неисправных поршневых колец. Также владельцы сталкивались с отзывом модели из-за подушек безопасности и жаловались на шум двигателя.

  • 2009 Toyota RAV4 (третье поколение)

В машинах возникало непреднамеренное ускорение. Водители сообщали, что педаль газа застревала, что приводило к опасным ситуациям. Также жаловались, что рулевому управлению не хватает точности на высоких скоростях.

  • 2013 Toyota RAV4 (четвертое поколение)

Водители сообщили о колебаниях и неуклюжем переключении передач, а в некоторых случаях и о полном отказе трансмиссии. Также дисплей часто был слишком тусклым, чтобы он был виден при ярком солнечном свете.

  • 2017 Toyota RAV4 (четвертое поколение)

Несмотря на похвалу за функции безопасности модели, заметной проблемой авто была случайная разрядка батареи. Проблемы с электричеством распространились на освещение автомобиля и информационно развлекательные системы. Плюс некоторые владельцы сообщили о глухом двигателе и проблемах с рулем.

  • 2019 Toyota RAV4 (пятое поколение)

Водители сообщили о неисправной конструкции топливного бака, не заполнявшегося полностью. Также были распространены проблемы с трансмиссией — жаловались на грубое или задержанное переключение передач.

  • 2020 Toyota RAV4 Hybrid (пятое поколение)

Многие владельцы сталкивались с дефектами гибридной системы, включая ее полное отключение во время движения. Еще одной распространенной проблемой была разрядка аккумулятора, из-за которой автомобиль часто не мог завестись после короткого простоя.

Ранее эксперты назвали лучшие годы выпуска Toyota RAV4. Также мы писали о лучших альтернативах Toyota RAV4, которые можно приобрести в 2024 году.

ремонт авто проблемы автомобиль Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:40 Новая схема мошенничества в Telegram — как работает

08:32 Мера пресечения экс-главе Днепропетровской ОВА — решение ВАКС

08:30 Статус "в розыске" у военнообязанного — как его отменить

08:05 В Харькове мужчина обжаловал штраф от ТЦК — что решил суд

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:00 Денежная помощь трем категориям военных — кто имеет право

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

08:40 Новая схема мошенничества в Telegram — как работает

08:32 Мера пресечения экс-главе Днепропетровской ОВА — решение ВАКС

08:30 Статус "в розыске" у военнообязанного — как его отменить

08:05 В Харькове мужчина обжаловал штраф от ТЦК — что решил суд

08:00 Денежная помощь трем категориям военных — кто имеет право

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:30 Штрафы от ТЦК вырастут вдвое — при каких условиях

07:21 Мужчина не захотел служить и издевался над женой — что решил суд

07:01 Кому ПриватБанк может навсегда заблокировать счет

06:55 Выплаты для инструкторов ВСУ — сколько платят и какие требования

06:40 Цены на чермет — сколько стоит металлолом в конце ноября

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

8 ноября 2024

09:55 Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход