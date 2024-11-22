Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Роки випуску Toyota RAV4, від яких треба триматися якнайдалі arrow

Роки випуску Toyota RAV4, від яких треба триматися якнайдалі

22 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Невдалі модельні роки Toyota RAV4, яких варто уникати
2019 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Не всі випуски культового кросовера Toyota RAV4 за 30 років виробництва вийшли бездоганними та повністю задовольнили власників. Про деякі модельні роки краще забути та раптом не придбати на свою голову на вторинному ринку.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:
  • 2001-2003 Toyota RAV4 (друге покоління)

Автомобілі сумно відомі проблемами з коробкою передач: різкі перемикання, вагання під час прискорення, повна відмова трансмісії в деяких випадках. Ці проблеми часто виникали через несправність електронного модуля керування (ECM), який неправильно регулював поведінку коробки.

  • 2006-2008 Toyota RAV4 (третє покоління)

Авто страждали від надмірної витрати оливи через несправні поршневі кільця. Також власники стикалися з відкликанням моделі через подушки безпеки та скаржилися на шум двигуна.

  • 2009 Toyota RAV4 (третє покоління)

В машинах виникало ненавмисне прискорення. Водії повідомляли, що педаль газу застрягала, що призводило до небезпечних ситуацій. Також скаржилися, що рульовому керуванню бракує точності на високих швидкостях.

  • 2013 Toyota RAV4 (четверте покоління)

Водії повідомили про коливання та незграбне перемикання передач, а в деяких випадках й про повну відмову трансмісії. Також дисплей часто був занадто тьмяним, щоб його було видно при яскравому сонячному світлі.

  • 2017 Toyota RAV4 (четверте покоління)

Попри похвалу за функції безпеки моделі, найпомітнішою проблемою авто була випадкова розрядка батареї. Проблеми з електрикою поширилися на освітлення автомобіля та інформаційно-розважальні системи. Плюс деякі власники повідомили про глухий двигун та проблеми з кермом.

  • 2019 Toyota RAV4 (п'яте покоління)

Водії повідомили про несправну конструкцію паливного бака, який не заповнювався повністю. Також були поширені проблеми з трансмісією — скаржилися на грубе або затримане перемикання передач.

  • 2020 Toyota RAV4 Hybrid (п'яте покоління)

Багато власників стикалися з дефектами гібридної системи, включаючи її повне відключення під час руху. Ще однією поширеною проблемою була розрядка акумулятора, через яку автомобіль часто не міг завестися після короткого простою.

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску Toyota RAV4. Також ми писали про найкращі альтернативи Toyota RAV4, які можна придбати у 2024 році.

ремонт авто проблеми автомобіль Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету