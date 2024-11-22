Невдалі модельні роки Toyota RAV4, яких варто уникати

2019 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Не всі випуски культового кросовера Toyota RAV4 за 30 років виробництва вийшли бездоганними та повністю задовольнили власників. Про деякі модельні роки краще забути та раптом не придбати на свою голову на вторинному ринку.

Про це написав Motor Biscuit.

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2001-2003 Toyota RAV4 (друге покоління)

Автомобілі сумно відомі проблемами з коробкою передач: різкі перемикання, вагання під час прискорення, повна відмова трансмісії в деяких випадках. Ці проблеми часто виникали через несправність електронного модуля керування (ECM), який неправильно регулював поведінку коробки.

2006-2008 Toyota RAV4 (третє покоління)

Авто страждали від надмірної витрати оливи через несправні поршневі кільця. Також власники стикалися з відкликанням моделі через подушки безпеки та скаржилися на шум двигуна.

2009 Toyota RAV4 (третє покоління)

В машинах виникало ненавмисне прискорення. Водії повідомляли, що педаль газу застрягала, що призводило до небезпечних ситуацій. Також скаржилися, що рульовому керуванню бракує точності на високих швидкостях.

2013 Toyota RAV4 (четверте покоління)

Водії повідомили про коливання та незграбне перемикання передач, а в деяких випадках й про повну відмову трансмісії. Також дисплей часто був занадто тьмяним, щоб його було видно при яскравому сонячному світлі.

2017 Toyota RAV4 (четверте покоління)

Попри похвалу за функції безпеки моделі, найпомітнішою проблемою авто була випадкова розрядка батареї. Проблеми з електрикою поширилися на освітлення автомобіля та інформаційно-розважальні системи. Плюс деякі власники повідомили про глухий двигун та проблеми з кермом.

2019 Toyota RAV4 (п'яте покоління)

Водії повідомили про несправну конструкцію паливного бака, який не заповнювався повністю. Також були поширені проблеми з трансмісією — скаржилися на грубе або затримане перемикання передач.

2020 Toyota RAV4 Hybrid (п'яте покоління)

Багато власників стикалися з дефектами гібридної системи, включаючи її повне відключення під час руху. Ще однією поширеною проблемою була розрядка акумулятора, через яку автомобіль часто не міг завестися після короткого простою.

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску Toyota RAV4. Також ми писали про найкращі альтернативи Toyota RAV4, які можна придбати у 2024 році.