Японський кросовер 2026 року отримав європейські ціни

Новий кросовер Toyota RAV4 дебютує в Європі у гібридному виконанні на початку 2026 року. Але в деяких країнах на модель шостого покоління вже почали приймати замовлення. В Україні автомобіль очікується в середині наступного року.

Яке ціноутворення

На старті продажів у Європі модель представлена з 2,5-літровою гібридною установкою. Оприлюднені ціни:

передній привід (183 к.с.): від 45 200 євро;

повний привід (191 к.с.): від 47 700 євро.

Упродовж 2026 року лінійку RAV4 розшириться потужними плагін-гібридами (PHEV). Вони матимуть 268 к.с. (передній привід) та 304 к.с. (повний привід). Завдяки батареї місткістю 22,68 кВт-год, плагін-гібридні версії зможуть проїжджати до 100 км виключно на електротязі.

Комплектації та оснащення

Базова версія Toyota RAV4 2026 року отримала суттєве розширення опцій. Тепер вона включає 18-дюймові диски, два великих 12-дюймових екрани в салоні, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, парктронік, камеру заднього огляду та повний набір фірмових систем безпеки Toyota Safety Sense.

