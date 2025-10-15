Видео
Самая популярная модель Toyota станет электрической

Самая популярная модель Toyota станет электрической

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 06:45
Самая продаваемая модель Toyota станет электрической
Toyota Corolla EV Скриншот: @AllaboutCarsandMore

Самый популярный автомобиль Toyota всех времен Corolla, похоже, наконец-то станет электрическим. На днях японский автопроизводитель впервые представил Corolla EV.

Об этом сообщил Electrek.

Читайте также:

Новое лидерство

Более 50 лет назад Corolla быстро завоевала титул одного из самых продаваемых автомобилей в мире. В 1990-х годах он даже обогнал легендарный Volkswagen Beetle.

Однако, после двух десятилетий бесспорного лидерства, Corolla уступила первенство Tesla Model Y в 2023 году. Хотя японская модель остается глобальным бестселлером, смена лидера, вероятно, подтолкнула Toyota к серьезному обновлению.

Также читайте:

Самым популярным автомобилем мира стал японский кроссовер

Три поломки на 8000 км: на что жалуются водители Toyota и Subaru

Представлен бюджетный конкурент Toyota Corolla бюджетный конкурент Toyota Corolla

Представление концепта EV

На днях Toyota провела прямую трансляцию из Японии, на которой впервые показала несколько "ранее невиданных автомобилей", которые будут представлены на Japan Mobility Show (выставка начнется 30 октября 2025 года).

Одним из представленных концептов была новая, очевидно, электрическая Corolla.

Концепт имеет закрытую решетку радиатора и заметный порт для зарядки спереди, что прямо указывает на его электрическую сущность.

Визуально стиль отличается от современного седана Corolla, заимствуя элементы последнего дизайнерского языка Toyota, который все видели на электромобилях, таких как обновленный bZ4X и 2026 CH-R Electric.

Концепт также почти идентичен вид седана bZ3 — электрической модели, созданной на базе BYD, которую Toyota продает исключительно в Китае с 2023 года.

Пока Toyota не раскрыла никаких технических деталей по концепту, но подтвердила, что он будет продемонстрирован на Japan Mobility Show.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
