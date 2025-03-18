Новое поколение Toyota Corolla получит важные обновления

2025 Toyota Corolla. Фото: Toyota

Компактная Toyota Corolla 13-го поколения выходит в 2026 году с более смелым дизайном и гибридными технологиями. А ее вариант GR может отказаться от своего трехцилиндрового двигателя в пользу четырехцилиндрового турбомотора мощностью до 400 л.с.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн и интерьер

Новая Corolla, вероятно, будет иметь четкую на вид Т-образную переднюю панель со светодиодными фарами-бумерангами и скульптурным кузовом. Toyota планирует придерживаться формулы трех кузовов: четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал (Touring). Touring может быть представлен в трех вариантах: стандартная модель, кроссовер и даже полноценная версия GR. Однако доступность моделей будет зависеть от рынка.

Внутри Corolla, скорее всего, много позаимствует у нового Prius, поэтому ожидайте высококачественного футуристического макета, 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и глубоко расположенную цифровую панель приборов. Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay и зарядка смартфона будут стандартными. Но Toyota может пойти дальше, интегрировав генеративный искусственный интеллект, предложив более умные голосовые команды, бесперебойную навигацию и быстрые ответы из интерактивного цифрового руководства пользователя.

2026 Toyota GR Corolla. Визуализация: carscoops.com

Силовая установка

Будущий 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель Toyota будет служить сердцем линейки. Ожидается, что в безнаддувной форме он будет развивать около 128 л.с., а в версии с турбонаддувом — до 178 л.с. (132 кВт/180 л.с.). Будут как стандартные варианты ДВС, так и обновленная линейка гибридов с самозарядкой (HEV). Также не исключен подзарядный гибрид (PHEV) с двойными электродвигателями для дополнительной мощности и эффективности.

Новая GR Corolla

Одни говорят, что на модель установят обновленный 1,6-литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью более 300 л.с. Более пикантные слухи касаются будущего 2-литрового 4-цилиндрового двигателя Toyota с турбонаддувом, который предназначен для новой Celica с полным приводом и других моделей GR. Говорят, что в уличной комплектации он развивает до 400 л.с., а на гоночной версии — более 600 л.с.

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