Нове покоління Toyota Corolla отримає важливі оновлення

2025 Toyota Corolla. Фото: Toyota

Компактна Toyota Corolla 13-го покоління виходить у 2026 році зі сміливішим дизайном та гібридними технологіями. А її варіант GR може відмовитися від свого трициліндрового двигуна на користь чотирициліндрового турбомотора потужністю до 400 к.с.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Дизайн та інтер’єр

Нова Corolla, ймовірно, матиме чітку на вигляд Т-подібну передню панель зі світлодіодними фарами-бумерангами та скульптурним кузовом. Toyota планує дотримуватися формули трьох кузовів: чотиридверний седан, п'ятидверний хетчбек та універсал (Touring). Touring може бути представлений у трьох варіантах: стандартна модель, кросовер та навіть повноцінна версія GR. Однак доступність моделей залежатиме від ринку.

Всередині Corolla, швидше за все, багато запозичить у нового Prius, тому очікуйте високоякісного футуристичного макета, 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи та глибоко розташовану цифрову панель приладів. Бездротовий Android Auto, Apple CarPlay та зарядка смартфона будуть стандартними. Але Toyota може піти далі, інтегрувавши генеративний штучний інтелект, запропонувавши розумніші голосові команди, безперебійну навігацію та швидкі відповіді з інтерактивного цифрового посібника користувача.

2026 Toyota GR Corolla. Візуалізація: carscoops.com

Силова установка

Майбутній 1,5-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун Toyota слугуватиме серцем лінійки. Очікується, що в безнаддувній формі він розвиватиме близько 128 к.с., а у версії з турбонаддувом — до 178 к.с. (132 кВт/180 к.с.). Будуть як стандартні варіанти ДВС, так і оновлена лінійка гібридів з самозарядкою (HEV). Також не виключений підзарядний гібрид (PHEV) із подвійними електродвигунами для додаткової потужності та ефективності.

Нова GR Corolla

Одні говорять, що на модель встановлять оновлений 1,6-літровий 3-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю понад 300 к.с. Пікантніші чутки стосуються майбутнього 2-літрового 4-циліндрового двигуна Toyota з турбонаддувом, який призначений для нової Celica з повним приводом та інших моделей GR. Кажуть, що у вуличній комплектації він розвиває до 400 к.с., а на версії для перегонів — понад 600 к.с.

Раніше Toyota показала крихітне авто із сонячною батареєю на даху. Також експерти назвали найкращі роки випуску Toyota Camry.