Главная Авто Три поломки на 8000 км — на что жалуются водители Toyota и Subaru

Три поломки на 8000 км — на что жалуются водители Toyota и Subaru

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:30
Почему водители Toyota и Subaru массово жалуются на поломки
2025 Subaru Solterra Фото: Subaru

Владельцы электромобилей Toyota bZ4X и Subaru Solterra постоянно сталкиваются с проблемами аккумулятора 12-вольтовой системы. Ситуация настолько серьезная, что рискует запятнать имидж обоих брендов.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Что случилось

Владельцы электромобилей Toyota bZ4X и Subaru Solterra (переработанная версия bZ4X) в США регулярно жалуются на преждевременный износ 12-вольтового аккумулятора, который питает вспомогательное оборудование, что приводит к поломкам. Некоторые водители вынуждены были трижды заменять аккумулятор за небольшой пробег 8000 км.

Toyota и Subaru рассматривают варианты решения этой проблемы с батареей, включая массовый отзыв, пересмотр электронного управления для уменьшения разряда или замену аккумуляторов на более прочные.

Сколько стоит восстановление батареи гибридного авто

В каких электромобилях самая дешевая замена аккумулятора

Чем опасна зарядка телефона в автомобиле

Дополнительный отзыв

Параллельно был объявлен еще один отзыв из-за неисправности системы кондиционирования воздуха (компрессора) в моделях Toyota bZ4X, Subaru Solterra и Lexus RZ.

Неправильное программирование мешает надлежащей работе размораживателя и запотеванию стекла, что повышает риск аварии. Проблема устраняется обновлением соответствующего программного обеспечения. Отзыв коснулся более 116 000 автомобилей в США и Канаде.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
