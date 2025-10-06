Відео
Три поломки на 8000 км — на що скаржаться водії Toyota та Subaru

Три поломки на 8000 км — на що скаржаться водії Toyota та Subaru

Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:30
Чому водії Toyota та Subaru масово скаржаться на поломки
2025 Subaru Solterra Фото: Subaru

Власники електромобілів Toyota bZ4X та Subaru Solterra постійно стикаються з проблемами акумулятора 12-вольтової системи. Ситуація настільки серйозна, що ризикує заплямувати імідж обох брендів.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Що трапилося

Власникі електромобілів Toyota bZ4X та Subaru Solterra (перероблена версія bZ4X) у США регулярно скаржаться на передчасний знос 12-вольтового акумулятора, який живить допоміжне обладнання, що призводить до поломок. Деякі водії змушені були тричі замінювати акумулятор за невеликий пробіг 8000 км.

Toyota та Subaru розглядають варіанти розвʼязання цієї проблеми з батареєю, включаючи масове відкликання, перегляд електронного управління для зменшення розряду або заміну акумуляторів на міцніші.

Додаткове відкликання

Паралельно було оголошено ще одне відкликання через несправність системи кондиціонування повітря (компресора) у моделях Toyota bZ4X, Subaru Solterra та Lexus RZ.

Неправильне програмування заважає належній роботі розморожувача та запотіванню скла, що підвищує ризик аварії. Проблема усувається оновленням відповідного програмного забезпечення. Відкликання торкнулося понад 116 000 автомобілів у США та Канаді.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
