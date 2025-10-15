Відео
Дата публікації: 15 жовтня 2025 06:45
Найпродаваняша модель Toyota стане електричною
Toyota Corolla EV Скриншот: @AllaboutCarsandMore

Найпопулярніший автомобіль Toyota всіх часів Corolla, схоже, нарешті стане електричним. Дніми японський автовиробник вперше представив Corolla EV.

Про це повідомив Electrek.

Читайте також:

Нове лідерство

Понад 50 років тому Corolla швидко завоювала титул одного з найпродаваніших автомобілів у світі. У 1990-х роках він навіть обігнав легендарний Volkswagen Beetle.

Проте, після двох десятиліть безперечного лідерства, Corolla поступилася першістю Tesla Model Y у 2023 році. Хоча японська модель залишається глобальним бестселером, зміна лідера, ймовірно, підштовхнула Toyota до серйозного оновлення.

Також читайте:

Найпопулярнішим автомобілем світу став японський кросовер

Три поломки на 8000 км: на що скаржаться водії Toyota та Subaru

Представлено бюджетного конкурента Toyota Corolla

Представлення концепту EV

Днями Toyota провела пряму трансляцію з Японії, на якій вперше показала кілька "раніше небачених автомобілів", які будуть представлені на Japan Mobility Show (виставка розпочнеться 30 жовтня 2025 року).

Одним із представлених концептів була нова, очевидно, електрична Corolla.

Концепт має закриту решітку радіатора та помітний порт для зарядки спереду, що прямо вказує на його електричну сутність.

Візуально стиль відрізняється від сучасного седана Corolla, запозичуючи елементи останньої дизайнерської мови Toyota, яку всі бачили на електромобілях, таких як оновлений bZ4X та 2026 CH-R Electric.

Концепт також майже ідентичний вигляд седану bZ3 — електричній моделі, створеній на базі BYD, яку Toyota продає виключно в Китаї з 2023 року.

Наразі Toyota не розкрила жодних технічних деталей щодо концепту, але підтвердила, що він буде продемонстрований на Japan Mobility Show.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
