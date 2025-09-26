Відео
Головна Авто Представлено бюджетного конкурента Toyota Corolla

Представлено бюджетного конкурента Toyota Corolla

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:20
Вийшов бюджетний конкурент Toyota Corolla
2026 Nissan Sentra Фото: Nissan

Японський автовиробник Nissan презентував дев'яте покоління популярного седана Sentra, яке обіцяє стати серйозним конкурентом для незмінного лідера сегмента Toyota Corolla. Модель отримала не лише свіжий дизайн, але й низку технічних удосконалень.

Про це повідомила "Україна за кермом".

Покращена аеродинаміка

Новий Sentra тепер має значно агресивніше вигляд. Автомобіль отримав оновлену фірмову V-подібну решітку радіатора, яка тепер має стильне бічне підсвічування.

При цьому, габарити седана залишилися майже незмінними: 4656 мм у довжину, 1450 мм у висоту та 1816 мм у ширину. Але інженери попрацювали над аеродинамікою: коефіцієнт опору (Cd) знизився з 0,299 до 0,268, що позитивно вплине на економічність. машини.

Технологічний інтер'єр

Салон Nissan Sentra 2026 модельного року
Фото: Nissan

Салон Sentra зазнав суттєвих змін, орієнтованих на сучасні технології. Головною особливістю стала єдина цифрова панель на передній консолі, що поєднує два великих екрани по 12,3 дюйма кожен. Вони виконують функції панелі приладів та інформаційно-розважальної системи. Крім того, інженери зберегли окремий сенсорний блок для зручного управління клімат-контролем.

Силова установка

Технічна начинка нового Sentra залишилася здебільшого без змін. Під капотом працює добре відомий 2-літровий атмосферний двигун MR20DD. Його потужність становить 151 к.с., а крутний момент — 210 Нм.

Цей двигун, як і раніше, працює в парі з фірмовим варіатором Xtronic. Однак, інженери переналаштували трансмісію для забезпечення плавнішого та комфортнішого прискорення.

Ціна новинки

Sentra є одним з найбільших конкурентів Toyota Corolla на світовому ринку, особливо в США, де минулого року модель придбали 153 000 покупців (це друге місце в лінійці Nissan після кросовера Rogue). За 40 років виробництва з конвеєра зійшло понад 6 500 000 автомобілів Sentra.

Офіційні ціни поки що не оголошені, але очікується, що вони будуть близькими до вартості попереднього покоління, яка починалася від 21 600 доларів.

авто ціни автомобіль характеристики Nissan Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
