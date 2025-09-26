Вышел бюджетный конкурент Toyota Corolla

2026 Nissan Sentra Фото: Nissan

Японский автопроизводитель Nissan презентовал девятое поколение популярного седана Sentra, которое обещает стать серьезным конкурентом для неизменного лидера сегмента Toyota Corolla. Модель получила не только свежий дизайн, но и ряд технических усовершенствований.

Улучшенная аэродинамика

Новый Sentra теперь выглядит значительно агрессивнее. Автомобиль получил обновленную фирменную V-образную решетку радиатора, которая теперь имеет стильную боковую подсветку.

При этом, габариты седана остались почти неизменными: 4656 мм в длину, 1450 мм в высоту и 1816 мм в ширину. Но инженеры поработали над аэродинамикой: коэффициент сопротивления (Cd) снизился с 0,299 до 0,268, что положительно повлияет на экономичность машины.

Технологичный интерьер

Фото: Nissan

Салон Sentra претерпел существенные изменения, ориентированные на современные технологии. Главной особенностью стала единая цифровая панель на передней консоли, объединяющая два больших экрана по 12,3 дюйма каждый. Они выполняют функции панели приборов и информационно-развлекательной системы. Кроме того, инженеры сохранили отдельный сенсорный блок для удобного управления климат-контролем.

Силовая установка

Техническая начинка нового Sentra осталась по большей части без изменений. Под капотом работает хорошо известный 2-литровый атмосферный двигатель MR20DD. Его мощность составляет 151 л.с., а крутящий момент — 210 Нм.

Этот двигатель по-прежнему работает в паре с фирменным вариатором Xtronic. Однако, инженеры перенастроили трансмиссию для обеспечения более плавного и комфортного ускорения.

Цена новинки

Sentra является одним из крупнейших конкурентов Toyota Corolla на мировом рынке, особенно в США, где в прошлом году модель приобрели 153 000 покупателей (это второе место в линейке Nissan после кроссовера Rogue). За 40 лет производства с конвейера сошло более 6 500 000 автомобилей Sentra.

Официальные цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут близкими к стоимости предыдущего поколения, которая начиналась от 21 600 долларов.