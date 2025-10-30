Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Яких радикальних змін зазнала нова Toyota Corolla

Яких радикальних змін зазнала нова Toyota Corolla

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 13:50
Нова Toyota Corolla: яких радикальних змін зазнало авто
Нова Toyota Corolla Фото: Auto Swiat

На виставці Japan Mobility Show 2025 у Токіо компанія Toyota здивувала автомобільний світ новою моделлю Corolla. Машина змінилася до непізнаваності, і якби не табличка, ніхто б з присутніх не здогадався, що це нове втілення компактного бестселера японського бренду.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Який вигляд

Toyota Corolla вид спереду
Фото: Auto Swiat

Зовнішність вражає: від широких LED-смуг та великих дисків до "качиного хвоста". На щастя, автомобіль зберіг традиційні бічні дзеркала.

Інтер'єр революційний для моделі — мінімалістичний та просторий. Замість єдиного великого екрана, три менші дисплеї над рульовою колонкою. Якісні матеріали та атмосферне підсвічування створюють відчуття преміального автомобіля.

Який силовий агрегат

Чи збереже нова Corolla свої економні гібридні системи, поки ще невідомо, адже компанія нарощує ажіотаж. Автомобіль, представлений на виставці, електричний, але експерти не можуть уявити, щоб Toyota зупинилася лише на цьому варіанті.

Очікується, що модельний ряд включатиме як класичні гібридні системи (HEV) з компактними бензиновими двигунами 1,5 та 2,0, так й версію з підзарядкою від мережі (PHEV).

Також читайте:

Чому стара Toyota коштує дорожче, ніж новий кросовер з Китаю

Оголошені ціни на довгоочікуваний японський кросовер 2026 року

В ТОП-10 найдовговічніших авто світу лише японські моделі

Коли відбудеться прем'єра

Toyota Corolla інтерʼєр
Фото: Auto Swiat

Концепт Toyota Corolla покликаний розпалити апетит покупців. Можливо, наступне покоління світового бестселера з'явиться в автосалонах вже наступного року.

Модель, яка роками асоціювалася з прагматичним вибором, тепер готова привабити клієнтів новою індивідуальністю. Чи вдасться їй це? Експерти вважають, якщо Toyota зможе запропонувати правильні варіанти силових агрегатів та не перестарається з ціноутворенням, Corolla обов'язково матиме успіх.

авто електрокари виставки автомобіль зміни електромобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації