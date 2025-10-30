Нова Toyota Corolla: яких радикальних змін зазнало авто

Нова Toyota Corolla Фото: Auto Swiat

На виставці Japan Mobility Show 2025 у Токіо компанія Toyota здивувала автомобільний світ новою моделлю Corolla. Машина змінилася до непізнаваності, і якби не табличка, ніхто б з присутніх не здогадався, що це нове втілення компактного бестселера японського бренду.

Про це повідомив Auto Swiat.

Який вигляд

Фото: Auto Swiat

Зовнішність вражає: від широких LED-смуг та великих дисків до "качиного хвоста". На щастя, автомобіль зберіг традиційні бічні дзеркала.

Інтер'єр революційний для моделі — мінімалістичний та просторий. Замість єдиного великого екрана, три менші дисплеї над рульовою колонкою. Якісні матеріали та атмосферне підсвічування створюють відчуття преміального автомобіля.

Який силовий агрегат

Чи збереже нова Corolla свої економні гібридні системи, поки ще невідомо, адже компанія нарощує ажіотаж. Автомобіль, представлений на виставці, електричний, але експерти не можуть уявити, щоб Toyota зупинилася лише на цьому варіанті.

Очікується, що модельний ряд включатиме як класичні гібридні системи (HEV) з компактними бензиновими двигунами 1,5 та 2,0, так й версію з підзарядкою від мережі (PHEV).

Коли відбудеться прем'єра

Фото: Auto Swiat

Концепт Toyota Corolla покликаний розпалити апетит покупців. Можливо, наступне покоління світового бестселера з'явиться в автосалонах вже наступного року.

Модель, яка роками асоціювалася з прагматичним вибором, тепер готова привабити клієнтів новою індивідуальністю. Чи вдасться їй це? Експерти вважають, якщо Toyota зможе запропонувати правильні варіанти силових агрегатів та не перестарається з ціноутворенням, Corolla обов'язково матиме успіх.