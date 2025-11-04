Кроссовер Toyota RAV4: на что жалуются владельцы

2026 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Несмотря на бешеную популярность и статус бестселлера, кроссовер Toyota RAV4 имеет ряд особенностей, которые проявляются лишь после нескольких месяцев эксплуатации. Владельцы отмечают, что основные жалобы касаются комфорта в длительных поездках, эргономики и нюансов в работе технологий.

Комфорт поездки

Согласно опросу владельцев Toyota RAV4 в недавней теме на Reddit, даже у этого бестселлера есть определенные недостатки, которые становятся очевидными после длительного владения.

Одна из самых распространенных жалоб — шум дороги. Многие водители отметили, что RAV4 не такой тихий на скорости шоссе, как они ожидали, особенно по сравнению с премиальными конкурентами. Постоянный грохот во время длительных поездок напоминает, что кроссовер скорее позиционируется как бюджетный, чем роскошный автомобиль, так как ему не хватает достаточной шумоизоляции.

Другая важная проблема — эргономика сидений. Базовые сиденья имеют ограниченную поясничную поддержку. Кроме того, неподвижная высота сиденья переднего пассажира создает проблемы для людей низкого роста, тогда как высоким пассажирам приходится быть осторожными при посадке из-за малого пространства над головой.

Технологии и мелкие недостатки

Владельцы критикуют информационно-развлекательную систему, описывая ее как значительно отстающую от конкурентов. Недовольство также касается странных решений в управлении: подсветка климат-контроля работает в обратной логике — фонари светятся, когда система выключена, и темнеют, когда включена. Кроме того, подключение телефона только через Bluetooth и USB вызывает раздражение, поскольку беспроводная связь уже должна была бы быть стандартом.

Среди мелких недостатков, владельцы упоминали неудобное расположение и недостаточная глубина переднего подстаканника, а также слишком тихий звуковой сигнал (гудок). Некоторые также отметили, что кнопка остановки двигателя требует слишком сильного нажатия, что создает неудобства в ежедневном использовании.

Хотя RAV4 предлагает высокую ценность, надежность и универсальность, владельцы указывают, что качество отделки, комфорт в длительных поездках и безупречные технологии не всегда соответствуют высоким ожиданиям.

Если эти факторы являются приоритетными, специалисты советуют потенциальным покупателям проводить более длительные тест-драйвы (более 15 минут), чтобы еще до покупки проверить комфорт сидений и оценить уровень шума на автомагистрали.